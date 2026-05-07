الأردن يعلن غياب ثنائي المنتخب عن كأس العالم 2026

أعلن الأمير علي بن حسين رئيس الاتحاد الأردني غياب الثنائي يزن النعيمات وأدهم القريشي عن المنتخب في كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب الأردن لأول مرة في تاريخه إلى كأس العالم 2026 ويتواجد في مجموعة تضم الأرجنتين والجزائر والنمسا.

وكتب رئيس الاتحاد الأردني: "تابعنا بكل تقدير الجهود الكبيرة التي بذلها أبناؤنا يزن النعيمات وأدهم القريشي خلال رحلة العلاج والتأهيل على امتداد الأشهر الماضية، ورغبتهم الصادقة في اللحاق بالنشامى في كأس العالم، إلا ان الإصابة حرمتهم هذه المرة".

— Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) May 7, 2026

وتعرض النعيمات لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الأردن والعراق في كأس العرب 2025.

فيما تعرض القريشي لنفس الإصابة في المباراة النهائية ضد المغرب.

وخسر منتخب الأردن لقب كأس العرب لصالح المغرب في النهائي آنذاك بالخسارة بنتيجة 3-2.

ويستعد منتخب الأردن لمواجهتي سويسرا وكولومبيا وديا يومي 31 مايو و8 يونيو على الترتيب.