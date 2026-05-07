جافي: جاهزون لـ الكلاسيكو.. ونلعبه بـ200% من طاقتنا

شدد جافي لاعب برشلونة على أن فريقه يدخل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بحالة تركيز كبيرة واستعداد ذهني كامل، مشيرا إلى أن المواجهة دائما ما تُلعب بإيقاع عالٍ وحماس استثنائي.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد الأحد المقبل في قمة الجولة 35 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

وقال جافي في تصريحات لقناة برشلونة: “نحن في كامل تركيزنا ومستعدون ذهنيا لهذه المباراة، الكلاسيكو يُلعب دائما بشدة وحماس كبير، وعلينا الحفاظ على التركيز طوال اللقاء".

وأضاف عن استعدادات الفريق: “أرى الفريق في حالة جيدة جدا، والجميع يتدرب بتركيز وانضباط، هذه مباراة مهمة لنا وللجماهير، وعلينا تقديم أفضل ما لدينا، وكل شيء سيكون على ما يرام".

وتحدث لاعب برشلونة عن أجواء المباراة قائلا: “هناك لاعبون لم يخوضوا الكلاسيكو في كامب نو بعد، وكل شيء هناك يُعاش بحماس كبير، لكن الأهم هو الالتزام بالخطة وإظهار قدراتنا".

كما شدد على قيمة المواجهة داخل برشلونة: “منذ الفئات السنية نعرف معنى الكلاسيكو جيدا، لعبت العديد من هذه المباريات، ولا يوجد فرق كبير، عليك أن تقدم 200% من مجهودك لمجاراة الإيقاع".

وأتم جافي تصريحاته بالحديث عن موسم برشلونة: “نقدم موسما رائعا للغاية، وعلينا الفوز بكل ما تبقى من مباريات لتحقيق إنجاز تاريخي مجددا، مثل الوصول إلى 100 نقطة في الدوري".

وخاض جافي مع برشلونة الموسم الحالي 10 مباريات، وصنع هدفا واحدا فقط.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 88 نقطة وبفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 77نقطة.