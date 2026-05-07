منافس مصر - رئيس الاتحاد الإيراني يجتمع بإنفانتينو لهذه الأسباب

الخميس، 07 مايو 2026 - 16:23

كتب : FilGoal

إيران ضد كوستاريكا

أوضح مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم أنه سيجتمع بجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي خلال 3 أو 4 أيام، من أجل الحصول على ضمانات احترام بلاده خلال المشاركة في كأس العالم 2026.

وحامت الشكوك حول مشاركة إيران في المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل، بسبب حربها مع أمريكا.

وقال تاج في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: "سأنقل توقعاتنا إلى إنفانتينو والاتحاد الدولي الكرة القدم، وسنشارك في المونديال إذا تمكنوا من تلبية مطالبنا".

وأضاف "قد نتخذ قرارا آخر حال استمرار هذا النهج الذي يفتقر إلى الاحترام".

فيما قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "منتخب إيران لن يسافر إلى الولايات المتحدة بغرض السياحة، بل للمشاركة في كأس العالم".

وأكمل "مسؤولية توفير كل التسهيلات والظروف اللازمة تقع على عاتق الاتحاد الدولي لكرة القدم".

ويتواجد منتخب إيران ضمن المجموعة السابعة رفقة مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أكد مجددا أن منتخب إيران سيشارك في كأس العالم 2026 رغم الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة.

وقال إنفانتينو في تصريحات نقلتها وكالة أسوشيتد برس قبل أيام: "المنتخب الإيراني سيشارك في كأس العالم بالتأكيد، نأمل أنه بحلول ذلك الوقت، بالطبع، أن يكون الوضع سلميا".

وأضاف خلال منتدى الاستثمار في أمريكا "الوضع السلمي سيساعد بالتأكيد. لكن على منتخب إيران أن يأتي. إنهم يمثلون شعبهم. لقد تأهلوا. واللاعبون يريدون اللعب".

وأكمل "ذهبت لرؤية المنتخب الإيراني في تركيا قبل أسابيع خلال فترة التوقف الدولي. هم في الواقع فريق جيد أيضاً".

وأتم "إنهم يريدون حقا أن يلعبوا في كأس العالم ويجب أن يلعبوا. يجب أن تكون الرياضة خارج نطاق السياسة الآن".

ومن المقرر أن تلعب إيران مباراتين في دور المجموعات في ولاية كاليفورنيا، ومباراة واحدة في سياتل والتي ستكون ضد مصر.

وأعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم في وقت سابق من الشهر الماضي أنه يتفاوض مع فيفا لنقل مباريات الفريق في كأس العالم من الولايات المتحدة إلى المكسيك، بسبب الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

بعدها قالت كلاوديا شينباوم رئيسة المكسيك إن بلادها مستعدة لاستضافة مباريات إيران في الدور الأول من البطولة إذا لزم الأمر.

وينطلق كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو وينتهي 11 يوليو.

إيران مصر كأس العالم
