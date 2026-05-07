كوبي: مبابي يحتاز الفحوصات الطبية.. واحتمالات المشاركة في الكلاسيكو كبيرة

الخميس، 07 مايو 2026 - 15:52

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد ضد ألافيس

ذكرت إذاعة كوبي أن كيليان مبابي هداف ريال مدريد اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح، وقد يلحق بمباراة برشلونة في الكلاسيكو.

ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة في قمة الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يتواجد النجم الفرنسي في قائمة ريال مدريد أمام برشلونة.

أخبار متعلقة:
لا جازيتا: فلاهوفيتش يوقف مفاوضاته مع يوفنتوس وينتظر برشلونة ليفربول يتوصل لتسوية مع جماهيره بشأن زيادة أسعار التذاكر هاري كين ينتقد أداء الحكام في لقاء سان جيرمان في الـ30 من عمره.. نيكلاس زوله يعلن اعتزال كرة القدم

وأوضح التقرير أن مبابي شارك يوم الخميس في حصة تدريبية قصيرة مع باقي الفريق.

ثم واصل التدريبات الفردية في صالة الجيمانزيوم مع أخصائي العلاج الطبيعي.

وذلك بعدما واصل وم الأربعاء برنامجه التأهيلي في صالة الجيمانزيوم وحمام السباحة.

وهناك تفاؤل بين جدران ريال مدريد بأن كيليان مبابي سيشارك في الكلاسيكو.

Image

وكان مبابي قد تعرض لإصابة غاب بسببها عن مباراة إسبانيول الماضية بالدوري.

وكان مبابي قد حصل على إجازة في مدينة كالياري الإيطالية أثناء خوض الفريق لمباراة إسبانيول.

وسيتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني بشكل رسمي في حال عدم فوز ريال مدريد بالكلاسيكو.

وشارك مبابي منذ بداية الموسم الحالي في 41 مباراة بقميص ريال مدريد وتمكن من تسجيل 41 هدفا وصناعة 6 أهداف.

كيليان مبابي ريال مدريد برشلونة
نرشح لكم
آس تكشف تفاصيل الشجار بين فالفيردي وتشواميني.. وقرار تأديبي منتظر جافي: جاهزون لـ الكلاسيكو.. ونلعبه بـ200% من طاقتنا تقرير: ريال مدريد ينتظر ربح الملايين من نيكو باز وسط اهتمام إنتر ميلان ماركا: أزمة في ريال مدريد.. اشتباك جديد بين فالفيردي وتشواميني يصل إلى المستشفى لا جازيتا: فلاهوفيتش يوقف مفاوضاته مع يوفنتوس وينتظر برشلونة تشيزني يحسم مستقبله مع برشلونة: أريد الاستمرار ماركا: توتر داخل ريال مدريد.. ومشادة قوية بين لاعبي الفريق في المران موندو ديبورتيفو: مورينيو يضع شروطه للعودة إلى ريال مدريد
أخر الأخبار
طارق غول لـ في الجول: حظوظ اتحاد العاصمة أكبر في الكونفدرالية.. والفريق أكثر استقرارا من الزمالك 19 دقيقة | الوطن العربي
إيقاف علي ماهر و4 لاعبين ضمن عقوبات الجولة السادسة للمنافسة على اللقب ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - البنك (0)-(0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
تقرير: مفاوضات بين الهلال ونونيز لإنهاء التعاقد بالتراضي ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - بتروجت منفتح على بيع 3 من نجومه في الصيف ساعة | الدوري المصري
خدمة في الجول - طرح تذاكر نهائي الدوري المصري لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد ساعة | رياضات أخرى
طلائع الجيش ينهي سلسلته السلبية بالفوز على غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
دوري المحترفين - بترول أسيوط إلى الدوري الممتاز بعد غياب 16 عاما.. وهبوط صادم لأسوان ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(3) الأهلي.. ثلاثية تشعل الصراع على اللقب
/articles/528666/كوبي-مبابي-يحتاز-الفحوصات-الطبية-واحتمالات-المشاركة-في-الكلاسيكو-كبيرة