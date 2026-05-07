كوبي: مبابي يحتاز الفحوصات الطبية.. واحتمالات المشاركة في الكلاسيكو كبيرة

ذكرت إذاعة كوبي أن كيليان مبابي هداف ريال مدريد اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح، وقد يلحق بمباراة برشلونة في الكلاسيكو.

ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة في قمة الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يتواجد النجم الفرنسي في قائمة ريال مدريد أمام برشلونة.

وأوضح التقرير أن مبابي شارك يوم الخميس في حصة تدريبية قصيرة مع باقي الفريق.

ثم واصل التدريبات الفردية في صالة الجيمانزيوم مع أخصائي العلاج الطبيعي.

وذلك بعدما واصل وم الأربعاء برنامجه التأهيلي في صالة الجيمانزيوم وحمام السباحة.

وهناك تفاؤل بين جدران ريال مدريد بأن كيليان مبابي سيشارك في الكلاسيكو.

وكان مبابي قد تعرض لإصابة غاب بسببها عن مباراة إسبانيول الماضية بالدوري.

وكان مبابي قد حصل على إجازة في مدينة كالياري الإيطالية أثناء خوض الفريق لمباراة إسبانيول.

وسيتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني بشكل رسمي في حال عدم فوز ريال مدريد بالكلاسيكو.

وشارك مبابي منذ بداية الموسم الحالي في 41 مباراة بقميص ريال مدريد وتمكن من تسجيل 41 هدفا وصناعة 6 أهداف.