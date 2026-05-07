نهاية موسم نايف أكرد.. وعودته للمغرب من أجل كأس العالم

الخميس، 07 مايو 2026 - 15:30

كتب : FilGoal

نايف أكرد - المغرب

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا انتهاء موسم مدافعه المغربي نايف أكرد.

وقرر النادي الفرنسي السماح لأكرد بالسفر إلى المغرب من أجل مواصلة برنامجه التأهيلي بالتعاون مع الطاقم الطبي لمنتخب المغرب.

ويسابق منتخب المغرب الزمن من أجل تجهيز مدافعه نايف أكرد للمشاركة مع الأسود في كأس العالم.

قبل أيام، ذكرت صحيفة المنتخب المغربية أن الجهاز الطبي لمنتخب المغرب يسابق الزمن لتجهيز نايف أكرد لاعب مارسيليا الفرنسي للمشاركة في كأس العالم.

وخضع نايف أكرد لعملية جراحية في شهر مارس الماضي لعلاج إصابة مستمرة في أسفل البطن (فتق رياضي).

وانضم أكرد إلى مارسيليا قادما من وست هام في الانتقالات الصيفية الماضية.

وخاض أكرد هذا الموسم 16 مباراة في الدوري الفرنسي، وسجل هدفا وحيدا.

كما لعب 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا، ومباراة في كأس فرنسا.

نايف أكرد يعد أحد الأعمدة الدفاعية للمنتخب المغربي.

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة بكأس العالم إلى جانب البرازيل، وأسكتلندا، وهايتي.

