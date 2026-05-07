لا جازيتا: فلاهوفيتش يوقف مفاوضاته مع يوفنتوس وينتظر برشلونة

أوقف دوشان فلاهوفيتش مفاوضات تجديد عقده مع يوفنتوس، انتظارا لحسم مستقبله في ظل اهتمام محتمل من برشلونة.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن المهاجم الصربي يفضل الانتقال إلى برشلونة، كما يضع بايرن ميونيخ كخيار بديل، حتى لو كان دورا بديلا في الفريق.

ويأتي ذلك في ظل رغبة اللاعب في الرحيل بعد تراجع دوره مع يوفنتوس، إضافة إلى عرض النادي لتجديد عقده بشروط مالية أقل.

وينتظر برشلونة إعادة ترتيب خط الهجوم، بطلب من المدرب هانز فليك، الذي يسعى للتعاقد مع مهاجم جديد.

ويعد جوليان ألفاريز الهدف الأول للنادي، مع وجود خيارات أخرى مثل جواو بيدرو.

ورغم أن فلاهوفيتش ليس أولوية حاليا، فإن مستقبله قد يرتبط بموقف روبرت ليفاندوفسكي من الاستمرار، إلى جانب وضع فيران توريس داخل الفريق.

وفي حال رحيل ليفاندوفسكي، قد يتجه برشلونة للتعاقد مع مهاجم بخصائص مختلفة، وهو ما يمنح فلاهوفيتش فرصة للانضمام.

كما يدرس اللاعب خيار الانتقال إلى بايرن ميونيخ ليكون بديلا لـ هاري كين، خاصة مع إمكانية رحيله مجانا.

وينتظر فلاهوفيتش تطورات سوق الانتقالات خلال الأسابيع المقبلة قبل اتخاذ قراره النهائي.