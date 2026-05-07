منافس مصر - منتخب إيران يواجه جامبيا وديا قبل كأس العالم

الخميس، 07 مايو 2026 - 13:37

كتب : FilGoal



يستعد منتخب إيران لمواجهة مصر في كأس العالم بملاقاة جامبيا وديا أواخر هذا الشهر.

ويتواجد منتخب إيران ضمن المجموعة السابعة رفقة مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

وأفاد الاتحاد الجامبي لكرة القدم في بيان: "يُسعدنا الإعلان عن خوض مباراة دولية ودية أمام إيران يوم 29 مايو 2026 في أنطاليا بتركيا".

وأضاف "وصلنا أيضا إلى مراحل متقدمة من المفاوضات لخوض مباراتين وديتين إضافيتين أمام سيراليون وغينيا بيساو. ومن المقرر إقامة هاتين المباراتين في جامبيا خلال شهر يونيو، في عودة طال انتظارها إلى ملعب الاستقلال بعد فترة طويلة من الغياب.

وحامت الشكوك حول مشاركة إيران في المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل، بسبب حربها مع الولايات المتحدة.

لكن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أكد مجددا أن منتخب إيران سيشارك في كأس العالم 2026 رغم الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة.

وقال إنفانتينو في تصريحات نقلتها وكالة أسوشيتد برس قبل أيام: "المنتخب الإيراني سيشارك في كأس العالم بالتأكيد، نأمل أنه بحلول ذلك الوقت، بالطبع، أن يكون الوضع سلميا".

وأضاف خلال منتدى الاستثمار في أمريكا "الوضع السلمي سيساعد بالتأكيد. لكن على منتخب إيران أن يأتي. إنهم يمثلون شعبهم. لقد تأهلوا. واللاعبون يريدون اللعب".

وأكمل "ذهبت لرؤية المنتخب الإيراني في تركيا قبل أسابيع خلال فترة التوقف الدولي. هم في الواقع فريق جيد أيضاً".

وأتم "إنهم يريدون حقا أن يلعبوا في كأس العالم ويجب أن يلعبوا. يجب أن تكون الرياضة خارج نطاق السياسة الآن".

ومن المقرر أن تلعب إيران مباراتين في دور المجموعات في ولاية كاليفورنيا، ومباراة واحدة في سياتل والتي ستكون ضد مصر.

وأعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم في وقت سابق من الشهر الماضي أنه يتفاوض مع فيفا لنقل مباريات الفريق في كأس العالم من الولايات المتحدة إلى المكسيك، بسبب الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

بعدها قالت كلاوديا شينباوم رئيسة المكسيك إن بلادها مستعدة لاستضافة مباريات إيران في الدور الأول من البطولة إذا لزم الأمر.

وينطلق كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو وينتهي 11 يوليو.

