رضا شحاتة: لا أنظر لنتائج الفرق المنافسة على الهبوط.. وحق الأهلي تواجدي في أي منصب

يؤمن رضا شحاتة المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية بحظوظ فريقه في الاستمرار بمسابقة الدوري.

ويتواجد كهرباء الإسماعيلية في المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن الاتحاد صاحب المركز السابع عشر.

وقال رضا شحاتة عبر قناة مودرن: "تكوين فريق كهرباء الإسماعيلية استغرق وقتا طويلا وكانت لدينا مشكلة في الانسجام، ثم عانينا من إصابات في خط الدفاع مما تسبب في حدوث ارتباك في الأداء والنتائج، لكن حاليا نظهر بشكل أفضل".

وتابع "وادي دجلة يلعب بطريقة منظمة، والفوز عليهم يمنحنا دفعة معنوية، وتركيزنا على أنفسنا فقط ونسعى للفوز دون النظر للنتائج الأخرى في سباق صراع البقاء".

وكشف شحاتة "لم أرشح محمد شيكا للأهلي، وتلقينا 7 عروضا من أندية القمة لضم لاعبين من كهرباء الإسماعيلية في يناير الماضي وبالتأكيد سيرحل عدد منهم عقب نهاية الموسم".

وعن احتمالية تواجده في الأهلي الموسم المقبل أجاب "ترشيحي لمنصب المدرب العام في الأهلي الموسم المقبل يُسعدني".

واختتم رضا شحاتة تصريحاته "حق النادي عليّ إذا طلبني في أي منصب أن أتواجد لدعم وخدمة النادي، حتى الآن يتم ذكر اسمي مرتبطا بلاعب الأهلي السابق وهذا الأمر له سعر وثمن".