رضا شحاتة: لا أنظر لنتائج الفرق المنافسة على الهبوط.. وحق الأهلي تواجدي في أي منصب

الخميس، 07 مايو 2026 - 13:19

كتب : FilGoal

رضا شحاتة - كهرباء الإسماعيلية

يؤمن رضا شحاتة المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية بحظوظ فريقه في الاستمرار بمسابقة الدوري.

ويتواجد كهرباء الإسماعيلية في المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن الاتحاد صاحب المركز السابع عشر.

وقال رضا شحاتة عبر قناة مودرن: "تكوين فريق كهرباء الإسماعيلية استغرق وقتا طويلا وكانت لدينا مشكلة في الانسجام، ثم عانينا من إصابات في خط الدفاع مما تسبب في حدوث ارتباك في الأداء والنتائج، لكن حاليا نظهر بشكل أفضل".

أخبار متعلقة:
قائمة الأهلي - كاظم ضمن أسماء شابة.. وعودة رضا والشحات ضد إنبي في كأس العاصمة رضا شحاتة: الشحات كان أكبر مشكلة لي في مباراة الأهلي والكهرباء رضا شحاتة: الفوارق الفردية حسمت فوز الأهلي فريقه الرابع في الممتاز.. رضا شحاتة يتولى تدريب كهرباء الإسماعيلية

وتابع "وادي دجلة يلعب بطريقة منظمة، والفوز عليهم يمنحنا دفعة معنوية، وتركيزنا على أنفسنا فقط ونسعى للفوز دون النظر للنتائج الأخرى في سباق صراع البقاء".

وكشف شحاتة "لم أرشح محمد شيكا للأهلي، وتلقينا 7 عروضا من أندية القمة لضم لاعبين من كهرباء الإسماعيلية في يناير الماضي وبالتأكيد سيرحل عدد منهم عقب نهاية الموسم".

وعن احتمالية تواجده في الأهلي الموسم المقبل أجاب "ترشيحي لمنصب المدرب العام في الأهلي الموسم المقبل يُسعدني".

واختتم رضا شحاتة تصريحاته "حق النادي عليّ إذا طلبني في أي منصب أن أتواجد لدعم وخدمة النادي، حتى الآن يتم ذكر اسمي مرتبطا بلاعب الأهلي السابق وهذا الأمر له سعر وثمن".

كهرباء الإسماعيلية الدوري المصري رضا شحاتة
نرشح لكم
وفاة والد محمد شحاتة لاعب الزمالك مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك تقدم بطلب رسمي لاستقدام حكام أجانب لمباراة سيراميكا استعدادا للزمالك.. اتحاد الكرة الجزائري يسمح لاتحاد العاصمة بالتدرب في مركز المنتخبات الوطنية مواعيد مباريات الخميس 7 مايو 2026.. الدوري المصري ونهائي سلة السيدات الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مصطفى شوبير أزمة مبكرة بين الأندية والاتحاد.. المنتخب المكسيكي يحذر لاعبيه قبل معسكر كأس العالم 2026 خبر في الجول - جهاز المنتخب يستقر على موعد انطلاق المعسكر الأخير استعدادا لكأس العالم "أحد أبناء النادي المخلصين".. سموحة يعلن تعيين مدير رياضي للنادي قبل مواجهة بيراميدز
أخر الأخبار
هاري كين ينتقد أداء الحكام في لقاء سان جيرمان 7 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
وفاة والد محمد شحاتة لاعب الزمالك 27 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك تقدم بطلب رسمي لاستقدام حكام أجانب لمباراة سيراميكا 31 دقيقة | الدوري المصري
منافس مصر - منتخب إيران يواجه جامبيا وديا قبل كأس العالم 35 دقيقة | منتخب مصر
تشيزني يحسم مستقبله مع برشلونة: أريد الاستمرار 44 دقيقة | الدوري الإسباني
رضا شحاتة: لا أنظر لنتائج الفرق المنافسة على الهبوط.. وحق الأهلي تواجدي في أي منصب 54 دقيقة | الدوري المصري
بقيادة فلافيو.. بترو أتلتيكو بطلا للدوري الأنجولي للمرة الخامسة تواليا ساعة | الكرة الإفريقية
النني ضد ربيعة.. الجزيرة يتكفل بتذاكر جمهوره أمام العين في نهائي الكأس ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(3) الأهلي.. ثلاثية تشعل الصراع على اللقب
/articles/528656/رضا-شحاتة-لا-أنظر-لنتائج-الفرق-المنافسة-على-الهبوط-وحق-الأهلي-تواجدي-في-أي-منصب