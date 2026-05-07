بسبب الكونفدرالية وكأس خادم الحرمين الشريفين.. قرار جديد من الأعلي للإعلام

اتخذ المجلس الأعلي للإعلام قرارا جديدا بسبب إقامة نهائي البطولة الكونفدرالية، وكذلك نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس ملك السعودية".

وحصلت قناة "نايل سبورت" على حقوق نقل مباراة الهلال والخلود يوم الجمعة ضمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

فيما يحل الزمالك ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري يوم السبت المقبل ضمن ذهاب نهائي الكونفدرالية، على أن تقام مباراة الإياب يوم السبت 16 مايو على استاد القاهرة.

وجاء بيان الأعلى للإعلام كالتالي:

"قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة خالد عبدالعزيز، استثناء قناة «نايل سبورت» التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، من الضوابط المقررة لبث البرامج الرياضية، بمناسبة إذاعة نهائي الكأس السعودي «كأس خادم الحرمين الشريفين»، المقرر إقامته يوم الجمعة 8 مايو الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وما يعقبه من مراسم تتويج البطل".

"كما قرر المجلس استثناء قناة «الزمالك» من الضوابط المقررة لبث البرامج الرياضية، يومي 9 و16 مايو الجاري، وذلك بمناسبة إقامة مباراتي «نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية» بين فريقي الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري، في تمام الساعة العاشرة مساءً والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على الترتيب، وذلك لتغطية أحداث المباراتين واحتمالية امتداد المباراة الثانية إلى ركلات الترجيح، فضلًا عن مراسم تتويج الفريق الفائز بالبطولة".

"وأكد المجلس أن هذه القرارات تأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر مع القنوات الرياضية، مشيرًا إلى أنه تلقى طلبات للحصول على استثناء خاص من الضوابط المقررة لبث البرامج الرياضية، وتمت دراستها في ضوء الضوابط والمعايير المنظمة، والموافقة عليها نظرًا لأهمية الحدثين الرياضيين وجماهيريتهما الكبيرة".

ويسعى الزمالك للفوز على اتحاد العاصمة في مجموع المباراتين والتتويج بالكونفدرالية للمرة الثالثة في تاريخه.

في المقابل يبحث الهلال عن تفادء مفاجأة الخلود في نهائي كأس ملك السعودية واستعادة اللقب الذي حمله اتحاد جدة بالموسم المنصرم.