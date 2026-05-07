الكونفدرالية - لاعب اتحاد العاصمة: نتائج الزمالك خارج ملعبه تزيد من صعوبة المواجهة

شدد حسين دهيري لاعب اتحاد العاصمة الجزائري على صعوبة مواجهة فريقه المرتقبة أمام الزمالك.

ويحل الزمالك ضيفا على اتحاد الجزائر في ذهاب النهائي المرتقب يوم السبت.

وقال حسين دهيري لاعب اتحاد العاصمة في تصريحات للصحفيين: "نسعى لتقديم كل ما لدينا من أجل إسعاد جماهيرنا وتحقيق نتيجة إيجابية. يجب ألا ننسى أن هذه المواجهة تُلعب على مباراتين، الذهاب في الجزائر والإياب في القاهرة، وهو ما يتطلب تركيزا كبيرا طوال الـ180 دقيقة".

وأضاف "ندرك حجم المسؤولية جيدا، فهذا نهائي لا تتكرر كثيرا، وعلينا أن نكون في أعلى درجات التركيز منذ البداية. نعمل على دراسة جميع السيناريوهات الممكنة، من أجل الدخول بقوة وتحقيق أفضل انطلاقة في مباراة الذهاب".

وشدد "سنواجه فريقا كبيرا مثل الزمالك، وهو ناد معروف بتاريخ كبير وخبرة واسعة في البطولات الإفريقية. نعلم أيضا أن الزمالك يحقق نتائج إيجابية خارج ملعبه، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهة".

وأتم تصريحاته "نحترم المنافس بشكل كامل، لكننا سنبذل أقصى ما لدينا من أجل الظهور بشكل قوي وتحقيق هدفنا في هذه البطولة".

بينما يستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة على استاد القاهرة يوم 16 مايو الجاري ضمن إياب نهائي الكونفدرالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك طلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة، أو أقصى سعة ممكنة، في مباراة اتحاد العاصمة ضمن إياب نهائي الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع بين كاف والجهات الأمنية لمعاينة الملعب يوم الخميس، على أن يُعقد خلال يومين اجتماع أمني لتحديد عدد الجماهير.

وجاءت قائمة الزمالك لمباراة الذهاب كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع : محمود بنتايج – أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – محمد إبراهيم – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمود جهاد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد السيد – يوسف وائل "فرنسي" - عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم : ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري.

وفاز الزمالك في نصف النهائي على شباب بلوزداد، بينما تأهل اتحاد العاصمة على حساب أولمبيك أسفي المغربي.