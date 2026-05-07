الهلال يفقد خدمات كوليبالي أمام الخلود والنصر

الخميس، 07 مايو 2026 - 11:41

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر - كاليدو كوليبالي

لن يقتصر غياب كاليدو كوليبالي مدافع الهلال على مواجهة الخلود فقط، بل يمتد لمباراة النصر، وفقا لجريدة اليوم السعودية.

ويصطدم الهلال بالخلود في نهائي كأس الملك يوم الجمعة في ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ثم يلاقي النصر في قمة الدوري السعودي يوم الثلاثاء.

وأوضح التقرير أن كوليبالي سيواصل الغياب عن الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الأخيرة، والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق.

ولن يشارك كوليبالي، في مباراة الهلال أمام الخلود، كما يغيب أيضا عن مباراة النصر في الدربي، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية، عدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به.

ويعاني خاليدو كوليبالي، من إصابة على مستوي عضلة الفخذ الأمامية، ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة، والعودة للمشاركة مع الفريق خلال الفترة القادمة.

وغاب الدولي السنغالي عن مواجهة الخليج التي لعبت يوم الثلاثاء ضمن الجولة الـ28 المؤجلة من الدوري السعودي.

وأضاف التقرير أن الدولي السنغالي سيواصل برنامجه العلاجي بعيادة النادي في الرياض، فيما غادر الجميع بعد نهاية التدريبات الأربعاء إلى مدينة جدة، استعدادًا للنهائي الكبير الجمعة.

ويحتل الهلال المركز الثاني في الدوري السعودي برصيد 77 نقطة، بفارق نقطتين عن النصر المتصدر.

