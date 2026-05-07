إندبندنت: تشيلسي يجد في تشافي ضالته

ولم يخض تشافي أي تجربة تدريبية منذ رحيله عن برشلونة في 2024.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، فإن تشيسلي يدرس تعيين تشافي هيرنانديز مدربا جديدا من الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن إدارة البلوز ترى أن مدرب برشلونة السابق يتوافق مع أسلوب تشيلسي الهجومي القائم على الاستحواذ.

ويتولى كالوم مكفارلي تدريب تشيلسي مؤقتا بعد رحيل ليام روسينيور بعد تراجع النتائج.

وتولى تشافي قيادة السد القطري خلال الفترة من صيف 2019 وحتى نوفمبر 2021.

بينما تولى قيادة برشلونة خلال الفترة من نوفمبر 2021 وحتى صيف 2024.

وقاد تشافي برشلونة في 143 مباراة كمدير فني وحصل على الدوري الإسباني مرة واحدة والسوبر الإسباني مرة أخرى.