جوميز: لعبنا أمام أهلي جدة بدون حكم "VAR"

يرى جوزيه جوميز مدرب الفتح السعودي أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي خلال مواجهة أهلي جدة.

وفاز أهلي جدة على الفتح 3-1 وسجل هدفين من ركلتي جزاء في مباراة مؤجلة من الجولة 28 للدوري السعودي.

وقال جوزيه جوميز مدرب الفتح في مؤتمر صحفي: "الحكم السعودي قادر على مجاراة الحكام العالميين، ولكن أتساءل أين كان حكم تقنية الفيديو في ركلة الجزاء الثانية التي أحتسبت للنادي الأهلي (السعودي) ".

وأضاف "حكم الساحة بدون مساعده حكم الفيديو كان صعبًا عليه اتخاذ القرار، وفي ركلة جزاء هناك ثلاثة أخطاء من لاعبين، الأول كانت بيد إيفان توني، والثاني دفع توني للمدافع، والثالث على إيبانيز لأنه ارتقى بشكل خاطئ".

وأتم تصريحاته "لا نستحق الخسارة عطفا على الأداء، ولكن خطأ الحكم كلفنا النقاط . الجميع يرتكب أخطاء وحكم الساحة لا يمكن أن يحكم عليها، ولكن إذا كانت أمام الشاشة ولا يتم اتخاذ قرار صحيح فهنا المشكلة، والمباراة أديرت بدون حكم تقنية الفيديو".

سجل ثلاثية أهلي جدة إيفان توني، فيما أحرز هدف الفتح الوحيد سفيان بن دبكة.

ورفع أهلي جدة رصيده للنقطة 72 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، وتجمد رصيد الفتح عند النقطة 33 في المركز 12.

ليقلص أهلي جدة الفارق مع الهلال صاحب المركز الثاني لـ5 نقاط قبل 3 جولات من نهاية الدوري السعودي.

فيما يتصدر نادي النصر جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال.