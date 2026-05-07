جوميز: لعبنا أمام أهلي جدة بدون حكم "VAR"

الخميس، 07 مايو 2026 - 10:56

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز - الفتح

يرى جوزيه جوميز مدرب الفتح السعودي أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي خلال مواجهة أهلي جدة.

وفاز أهلي جدة على الفتح 3-1 وسجل هدفين من ركلتي جزاء في مباراة مؤجلة من الجولة 28 للدوري السعودي.

وقال جوزيه جوميز مدرب الفتح في مؤتمر صحفي: "الحكم السعودي قادر على مجاراة الحكام العالميين، ولكن أتساءل أين كان حكم تقنية الفيديو في ركلة الجزاء الثانية التي أحتسبت للنادي الأهلي (السعودي) ".

أخبار متعلقة:
طرح تذاكر لقاء اتحاد الجزائر والزمالك.. وفتح المدرجات العلوية للملعب أهلي جدة ينتصر على الفتح بثلاثية توني ويقلص الفارق مع ثنائي المقدمة حمدي فتحي يهدر ركلة ترجيح.. الوكرة يودع كأس أمير قطر أمام الغرافة جوزيه جوميز: التجديد لـ الفتح؟ لا تزال الأمور بين وكيلي وإدارة النادي

وأضاف "حكم الساحة بدون مساعده حكم الفيديو كان صعبًا عليه اتخاذ القرار، وفي ركلة جزاء هناك ثلاثة أخطاء من لاعبين، الأول كانت بيد إيفان توني، والثاني دفع توني للمدافع، والثالث على إيبانيز لأنه ارتقى بشكل خاطئ".

وأتم تصريحاته "لا نستحق الخسارة عطفا على الأداء، ولكن خطأ الحكم كلفنا النقاط . الجميع يرتكب أخطاء وحكم الساحة لا يمكن أن يحكم عليها، ولكن إذا كانت أمام الشاشة ولا يتم اتخاذ قرار صحيح فهنا المشكلة، والمباراة أديرت بدون حكم تقنية الفيديو".

سجل ثلاثية أهلي جدة إيفان توني، فيما أحرز هدف الفتح الوحيد سفيان بن دبكة.

ورفع أهلي جدة رصيده للنقطة 72 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، وتجمد رصيد الفتح عند النقطة 33 في المركز 12.

ليقلص أهلي جدة الفارق مع الهلال صاحب المركز الثاني لـ5 نقاط قبل 3 جولات من نهاية الدوري السعودي.

فيما يتصدر نادي النصر جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال.

جوزيه جوميز أهلي جدة الدوري السعودي
نرشح لكم
بسبب الكونفدرالية وكأس خادم الحرمين الشريفين.. قرار جديد من الأعلي للإعلام الهلال يفقد خدمات كوليبالي أمام الخلود والنصر أهلي جدة ينتصر على الفتح بثلاثية توني ويقلص الفارق مع ثنائي المقدمة إيقاف سعود عبد الحميد مباراتين بعد طرده أمام نيس القادسية يمدد عقد هداف الدوري السعودي شكوك حول مشاركة ثنائي النصر أمام الشباب إنزاجي: طبقت سياسة التدوير أمام الخليج لهذا السبب مواعيد مباريات الأربعاء 6 مايو - بايرن يواجه باريس سان جيرمان
أخر الأخبار
ضربة فنية للترجي قبل ديربي الإفريقي المرتقب 8 دقيقة | الوطن العربي
هاري كين ينتقد أداء الحكام في لقاء سان جيرمان 30 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
وفاة والد محمد شحاتة لاعب الزمالك 50 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك تقدم بطلب رسمي لاستقدام حكام أجانب لمباراة سيراميكا 54 دقيقة | الدوري المصري
منافس مصر - منتخب إيران يواجه جامبيا وديا قبل كأس العالم 59 دقيقة | منتخب مصر
تشيزني يحسم مستقبله مع برشلونة: أريد الاستمرار ساعة | الدوري الإسباني
رضا شحاتة: لا أنظر لنتائج الفرق المنافسة على الهبوط.. وحق الأهلي تواجدي في أي منصب ساعة | الدوري المصري
بقيادة فلافيو.. بترو أتلتيكو بطلا للدوري الأنجولي للمرة الخامسة تواليا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(3) الأهلي.. ثلاثية تشعل الصراع على اللقب
/articles/528645/جوميز-لعبنا-أمام-أهلي-جدة-بدون-حكم-var