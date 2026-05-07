الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مصطفى شوبير

الخميس، 07 مايو 2026 - 00:02

كتب : FilGoal

مصطفى شوبير - الأهلي

كشف أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي تفاصيل إصابة مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق.

مصطفى شوبير

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان اللاعب قد شعر بإصابة خلال مواجهة الأهلي ضد إنبي في الجولة قبل الأخيرة من ختام مسابقة الدوري.

وكشف أحمد جاب الله عبر الموقع الرسمي "الأشعة أثبتت إصابة مصطفى شوبير بشد في الجزء السفلي للعضلة الخلفية".

أخبار متعلقة:
أهلي جدة ينتصر على الفتح بثلاثية توني ويقلص الفارق مع ثنائي المقدمة مصدر من الأهلي لـ في الجول: سيتم التفاوض مع توروب عقب مواجهة المصري على الرحيل الشريعي: الزمالك مهتم بضم حامد عبد الله.. والأهلي سيسير على معياري في الصفقات ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب

وأوضح "تم وضع برنامج علاج طبيعي وتأهيل بدني لينفذه اللاعب خلال الأيام المقبلة".

وفاز الأهلي على إنبي بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من مرحلة التتويج باللقب، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 50 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، خلف الزمالك المتصدر برصيد 53 نقطة، وبيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا.

ويلعب الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري ضد المصري.

وخرج مصطفى شوبير بشباك نظيفة للمباراة الثانية على التوالي في الدوري هذا الموسم.

وبشكل عام لعب شوبير 19 مباراة مع الأهلي في مختلف المسابقات واستقبل 17 هدفا بينما حافظ على نظافة شباكه 7 مرات.

الأهلي مصطفى شوبير
نرشح لكم
أزمة مبكرة بين الأندية والاتحاد.. المنتخب المكسيكي يحذر لاعبيه قبل معسكر كأس العالم 2026 خبر في الجول - جهاز المنتخب يستقر على موعد انطلاق المعسكر الأخير استعدادا لكأس العالم "أحد أبناء النادي المخلصين".. سموحة يعلن تعيين مدير رياضي للنادي قبل مواجهة بيراميدز رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري مصدر من الأهلي لـ في الجول: سيتم التفاوض مع توروب عقب مواجهة المصري على الرحيل لفت نظر وغرامة على الإسماعيلي ضمن عقوبات الجولة الثامنة لمرحلة البقاء في الدوري طرح تذاكر لقاء اتحاد الجزائر والزمالك.. وفتح المدرجات العلوية للملعب مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك لم يخاطبنا حتى الآن لاستقدام حكام أجانب لمباراة سيراميكا
أخر الأخبار
إنريكي: تدربنا على الصلابة الدفاعية لمواجهة بايرن ميونيخ 35 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ناصر الخليفي: نريد النجمة الثانية.. وباريس يملك محاربين لا لاعبين 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
نوير: كنا بحاجة لتكرار ما فعله باريس سان جيرمان ذهابا 46 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - برشلونة يتأهل بسهولة لنصف نهائي أبطال أوروبا.. ولشبونة يودع بفارق هدف 52 دقيقة | كرة يد
نهائي دوري أبطال أوروبا - موعد مواجهة باريس سان جيرمان ضد أرسنال.. والقنوات الناقلة ساعة | الكرة الأوروبية
"لا يوجد أفضل منهم".. باريس سان جيرمان يقصي بايرن ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مصطفى شوبير ساعة | الدوري المصري
اسكواش - انطلاق بطولة العالم CIB في بالم هيلز أكتوبر بمشاركة نخبة نجوم العالم ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(3) الأهلي.. ثلاثية تشعل الصراع على اللقب
/articles/528635/الأهلي-يكشف-تفاصيل-إصابة-مصطفى-شوبير