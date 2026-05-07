الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مصطفى شوبير

كشف أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي تفاصيل إصابة مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق.

مصطفى شوبير النادي : الأهلي الأهلي

وكان اللاعب قد شعر بإصابة خلال مواجهة الأهلي ضد إنبي في الجولة قبل الأخيرة من ختام مسابقة الدوري.

وكشف أحمد جاب الله عبر الموقع الرسمي "الأشعة أثبتت إصابة مصطفى شوبير بشد في الجزء السفلي للعضلة الخلفية".

وأوضح "تم وضع برنامج علاج طبيعي وتأهيل بدني لينفذه اللاعب خلال الأيام المقبلة".

وفاز الأهلي على إنبي بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من مرحلة التتويج باللقب، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 50 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، خلف الزمالك المتصدر برصيد 53 نقطة، وبيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا.

ويلعب الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري ضد المصري.

وخرج مصطفى شوبير بشباك نظيفة للمباراة الثانية على التوالي في الدوري هذا الموسم.

وبشكل عام لعب شوبير 19 مباراة مع الأهلي في مختلف المسابقات واستقبل 17 هدفا بينما حافظ على نظافة شباكه 7 مرات.