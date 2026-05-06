اسكواش - انطلاق بطولة العالم CIB في بالم هيلز أكتوبر بمشاركة نخبة نجوم العالم

أعلنت كل من شركة بالم هيلز والبنك التجاري الدولي CIB عن انطلاق بطولة العالم CIB وبالم هيلز لمحترفي الإسكواش 2025–2026، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 16 مايو، على ملاعب At The Hills, Crown Extension - بالم هيلز أكتوبر. وتُعد البطولة من أبرز البطولات الدولية في رياضة الإسكواش، بإجمالي جوائز مالية يبلغ نحو 1,300,000 دولار أمريكي.

وتأتي البطولة في إطار تعزيز مكانة مصر كعاصمة عالمية للعبة، والتزام بالم هيلز المستمر بالاستثمار في القطاع الرياضي ودعم رياضة الإسكواش بشكل خاص، سعيًا لإعداد جيل من الأبطال المصريين القادرين على المنافسة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وفي إطار تعزيز حضوره في رياضة الإسكواش، أعلنت شركة بالم هيلز عن تدعيم صفوفها بالتعاقد مع كريم عبد الجواد، لينضم إلى الفريق إلى جانب مصطفى عسل و نوران جوهر، في خطوة تعكس توجه الشركة لبناء منظومة رياضية قوية تضم نخبة من الأبطال، وتعزز طموحها لترسيخ مكانته كأحد الكيانات الرياضية الرائدة في رياضة الإسكواش عالميًا. وبذلك، تضم قائمة لاعبي بالم هيلز المشاركين في البطولة كلاً من مصطفى عسل وكريم عبد الجواد.

وتعكس البطولة تعاونًا استراتيجيًا متجددًا بين بالم هيلز والبنك التجاري الدولي (CIB) للمرة الثانية، وهي شراكة تجمع بين كيانين يمتلكان خبرة ممتدة في دعم وتطوير رياضة الإسكواش وتنظيم بطولات دولية كبرى، بما يعزز السياحة الرياضية في مصر ويدعم جهود بالم هيلز في تطوير مستقبل الإسكواش المصري، من خلال توفير الفرص للمواهب الشابة للتنافس على الساحة الدولية.

وتُعد هذه النسخة الأكبر من نوعها، إذ يشارك فيها 128 لاعبًا ولاعبة من نخبة نجوم اللعبة، يمثلون أكثر من 50 دولة، بما يعكس حجم البطولة ومكانتها على الأجندة الدولية.

وفي هذا السياق، أكد حازم بدران، الرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز، أن الشركة فخورة بإطلاق بطولة العالم CIB و بالم هيلز لمحترفي الإسكواش 2025 - 2026، والتي تؤكد استمرارها في دعم رياضة الاسكواش وتعزيز مكانة مصر كمركز رياضي إقليمي. وأشار إلى أن مصر تُعد وجهة رئيسية لاستضافة بطولات الإسكواش الدولية بفضل خبرتها التنظيمية، مضيفًا أن هذه النسخة تعكس رؤية الشركة في الارتقاء بمعايير التنظيم وتقديم تجربة متكاملة، من خلال توفير منصة حقيقية لاكتشاف المواهب الواعدة ورعايتها وصقل مهاراتها، بما يسهم في تحقيق تطلعاتنا نحو التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 والمنافسة على الميداليات الذهبية.

ومن جانبه، أكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي-مصر CIB، أن استمرار الشراكة مع بالم هيلز في تنظيم بطولة العالم للإسكواش يعكس التزام البنك الراسخ بدعم الرياضة المصرية وتعزيز مكانة مصر العالمية في لعبة الإسكواش، مشيرًا إلى أن البنك يحرص على دعم البطولات الكبرى التي تسهم في إعداد أجيال جديدة من الأبطال القادرين على المنافسة في المحافل الدولية والأولمبية.

وأضاف الجنايني أن البطولة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاعين المصرفي والرياضي، بما يسهم في تعزيز السياحة الرياضية ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن CIB يواصل الاستثمار في المبادرات والفعاليات التي تخلق أثرًا مستدامًا وتدعم الشباب والرياضة، إلى جانب ترسيخ مكانة مصر كوجهة عالمية لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية.

بدوره، قال عمرو منسي، الرئيس التنفيذي لشركة I Events، إن مصر تمتلك سجلًا قويًا في تنظيم بطولات الإسكواش الدولية، مؤكدًا أن هذه البطولة تمثل تتويجًا لسنوات من الخبرة في تنظيم الفعاليات الكبرى وفق أعلى المعايير العالمية، مع الحرص على تقديم تجربة متكاملة للاعبين والجماهير، والسعي لترسيخ مكانة مصر كوجهة رائدة لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية الدولية.

الجدير بالذكر أن بالم هيلز أقامت بطولة بالم هيلز المفتوحة للاسكواش الدولية 2025، كما استضافت بطولة «CIB» العالم للإسكواش 2024 وبطولة بالم هيلز العربية الدولية للإسكواش للناشئين، وهي أكبر بطولة للناشئين في الشرق الأوسط.