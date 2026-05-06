أهلي جدة ينتصر على الفتح بثلاثية توني ويقلص الفارق مع ثنائي المقدمة

الأربعاء، 06 مايو 2026 - 23:27

كتب : FilGoal

إيفان توني

حقق أهلي جدة انتصارا هاما بنتيجة 3-1 أمام الفتح في الجولة 31 من الدوري السعودي.

سجل ثلاثية أهلي جدة إيفان توني، فيما أحرز هدف الفتح الوحيد سفيان بن دبكة.

ورفع أهلي جدة رصيده للنقطة 72 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، وتجمد رصيد الفتح عند النقطة 33 في المركز 12.

أخبار متعلقة:
الأطباء يرفضون جراحة جالينو.. وأهلي جدة يترقب موقفه بعد الأحداث التي شهدتها المباراة.. الرياضية: النصر يشكو لاعب أهلي جدة جيسوس: أهلي جدة يحتاج لمعرفة كيف يفوز في المباريات رونالدو: نلعب كرة قدم وليست حرب.. وهذا ردي على جماهير أهلي جدة

تقدم أهلي جدة أولا عن طريق إيفان توني في الدقيقة 27 من ركلة جزاء نفذها بنجاح المهاجم الإنجليزي.

وعادل سفيان بن دبكة النتيجة لصالح الفتح في الدقيقة 50 بصناعة ماتياس فارجاس.

وأحرز إيفان توني هدفه الثاني في المباراة ولفريقه في الدقيقة 76 من علامة الجزاء مرة أخرى.

وعزز توني تقدم أهلي جدة بتسجيله هدفه الثالث "هاتريك" قبل لحظات من نهاية المباراة مستغلا عرضية مميزة من صالح أبو الشامات ليسجل الثالث ويحسم اللقاء.

ليقلص أهلي جدة الفارق مع الهلال صاحب المركز الثاني لـ5 نقاط قبل 3 جولات من نهاية الدوري السعودي.

أهلي جدة الفتح الدوري السعودي
نرشح لكم
إيقاف سعود عبد الحميد مباراتين بعد طرده أمام نيس القادسية يمدد عقد هداف الدوري السعودي شكوك حول مشاركة ثنائي النصر أمام الشباب إنزاجي: طبقت سياسة التدوير أمام الخليج لهذا السبب مواعيد مباريات الأربعاء 6 مايو - بايرن يواجه باريس سان جيرمان الهلال يعبر الخليج ويشعل صراع الصدارة مع النصر سكاي: يايسله منفتح على العودة إلى أوروبا وسط عروض ألمانية وإنجليزية الشباب يبحث عن بديل حمد الله أمام النصر
أخر الأخبار
إنريكي: تدربنا على الصلابة الدفاعية لمواجهة بايرن ميونيخ 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
ناصر الخليفي: نريد النجمة الثانية.. وباريس يملك محاربين لا لاعبين 2 ساعة | الكرة الأوروبية
نوير: كنا بحاجة لتكرار ما فعله باريس سان جيرمان ذهابا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - برشلونة يتأهل بسهولة لنصف نهائي أبطال أوروبا.. ولشبونة يودع بفارق هدف 2 ساعة | كرة يد
نهائي دوري أبطال أوروبا - موعد مواجهة باريس سان جيرمان ضد أرسنال.. والقنوات الناقلة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
"لا يوجد أفضل منهم".. باريس سان جيرمان يقصي بايرن ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مصطفى شوبير 3 ساعة | الدوري المصري
اسكواش - انطلاق بطولة العالم CIB في بالم هيلز أكتوبر بمشاركة نخبة نجوم العالم 3 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(3) الأهلي.. ثلاثية تشعل الصراع على اللقب
/articles/528633/أهلي-جدة-ينتصر-على-الفتح-بثلاثية-توني-ويقلص-الفارق-مع-ثنائي-المقدمة