أهلي جدة ينتصر على الفتح بثلاثية توني ويقلص الفارق مع ثنائي المقدمة

حقق أهلي جدة انتصارا هاما بنتيجة 3-1 أمام الفتح في الجولة 31 من الدوري السعودي.

سجل ثلاثية أهلي جدة إيفان توني، فيما أحرز هدف الفتح الوحيد سفيان بن دبكة.

ورفع أهلي جدة رصيده للنقطة 72 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، وتجمد رصيد الفتح عند النقطة 33 في المركز 12.

تقدم أهلي جدة أولا عن طريق إيفان توني في الدقيقة 27 من ركلة جزاء نفذها بنجاح المهاجم الإنجليزي.

وعادل سفيان بن دبكة النتيجة لصالح الفتح في الدقيقة 50 بصناعة ماتياس فارجاس.

وأحرز إيفان توني هدفه الثاني في المباراة ولفريقه في الدقيقة 76 من علامة الجزاء مرة أخرى.

وعزز توني تقدم أهلي جدة بتسجيله هدفه الثالث "هاتريك" قبل لحظات من نهاية المباراة مستغلا عرضية مميزة من صالح أبو الشامات ليسجل الثالث ويحسم اللقاء.

ليقلص أهلي جدة الفارق مع الهلال صاحب المركز الثاني لـ5 نقاط قبل 3 جولات من نهاية الدوري السعودي.