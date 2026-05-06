ربيعة الرابع.. مصريون توجوا بلقب الدوري الإماراتي

الأربعاء، 06 مايو 2026 - 23:25

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - العين

أصبح رامي ربيعة رابع لاعب مصري يتوج بلقب الدوري الإمارتي بعدما حققه بقميص العين.

وتوج العين باللقب قبل جولتين على النهاية بفضل الفوز على الشارقة بخماسية نظيفة.

ورفع العين رصيده إلى 62 نقطة في الصدارة، مبتعدا بفارق 6 نقاط أمام شباب الأهلي دبي برصيد 56 نقطة، قبل جولتين من النهاية متفوقا بفارق المواجهات المباشرة.

ويعد ربيعة رابع لاعب مصري يتوج باللقب الإماراتي.

وسبقه حسام وإبراهيم حسن مع العين الإماراتي في موسم 1999-2000.

وتوج حسني عبد ربه بقميص أهلي دبي في موسم 2008-09 بلقب الدوري الإماراتي بنظامه الجديد في دوري المحترفين.

وقاد حسين الشحات العين للفوز بلقب الدوري في موسم 2017-18.

ورفع العين رصيده لـ 15 لقبا في صدارة الأندية المتوجة بلقب الدوري الإماراتي ويليه شباب الأهلي دبي برصيد 9 ألقاب.

وسبق أن شارك الراحل محمد عبد الوهاب بقميص الظفرة ومحمد أبو تريكة ومحمد زيدان مع بني ياس ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" بقميص الوصل وعمرو السولية مع الشعب.

وفي الموسم الحالي تواجد محمد النني وإبراهيم عادل مع الجزيرة الإماراتي.

الدوري الإماراتي ربيعة حسام حسن حسين الشحات
