بعد ست مباريات دون فوز.. الوداد يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية زياش أمام مكناس

استعاد الوداد نغمة الانتصارات أخيرا في الدوري المغربي عقب ست مباريات دون فوز.

وتغلب الوداد على نادي مكناس بهدفين دون مقابل سجلهما حكيم زياش.

وسجل زياش ثنائية الوداد في الدقيقتين 23 و51 من الشوط الأول، وكان الهدف الثاني من ركلة جزاء.

ويستمر الوداد في المركز الرابع بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة وبفارق نقطتين عن الجيش الملكي.

ويلعب الوداد مباراته المقبلة أمام الرجاء يوم السبت.

ويأتي ذلك بعد سلسلة من سوء النتائج المتتالية في آخر ست مباريات دون تحقيق أي انتصار.

وكان قد أعلن نادي الوداد المغربي الخميس الماضي إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق وتعيين محمد بنشريفة خلفا له.

وخسر الوداد من فريق يعقوب المنصور متذيل ترتيب الدوري المغربي بهدفين لهدف في الجولة الـ 17 قبل أن يخسر أمس الأحد من نهضة الزمامرة بهدف دون مقابل.

وخاض باتريس كارتيرون خمس مباريات مع الفريق دون أي يحقق أي انتصار قبل أن يتم إقالته.

وخسر الوداد بذلك ثلاث مباريات في آخر 5 خاضهم بينما تعادل مرتين تحت قيادة كارتيرون.