الكونفدرالية - دراوي: مواجهة الزمالك لن تكون سهلة.. والعامل الذهني سيكون له دورا كبيرا

الأربعاء، 06 مايو 2026 - 23:13

كتب : FilGoal

زكريا دراوي - اتحاد العاصمة

شدد زكريا دراوي لاعب اتحاد العاصمة الجزائري أن مواجهة الزمالك لن تكون سهلة في نهائي الكونفدرالية.

ويستعد الفريقان لخوض ذهاب النهائي يوم السبت المقبل على أن يقام الإياب في القاهرة بعد أسبوع.

وقال دراوي للصحفيين: "الاستعداد للقاء الزمالك بدأ منذ 3 أيام، وبدأنا معسكرنا اليوم في سيدي موسى للتحضير للقاء بالشكل المطلوب، والمباراة لن تكون سهلة أمام الزمالك".

وأضاف "العامل الذهني سيكون له دورا كبيرا في المباراة، وهدفنا الفوز بالمباراة".

وأتم "جمهورنا غني عن التعريف وسيساندنا في المباراة ونرغب في إسعادهم في المباراتين".

وكشفت التقارير الجزائرية أن تذاكر مباراة الذهاب ستُطرح بداية من يوم الخميس، ويبلغ عددها 50 ألف تذكرة.

إلى ذلك، طلب نادي الزمالك الموافقة على حضور جماهيره بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مواجهة اتحاد العاصمة بإياب نهائي الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة على استاد القاهرة يوم 16 مايو الجاري ضمن إياب نهائي الكونفدرالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك طلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة، أو أقصى سعة ممكنة، في مباراة اتحاد العاصمة ضمن إياب نهائي الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع بين كاف والجهات الأمنية لمعاينة الملعب يوم الخميس، على أن يُعقد خلال يومين اجتماع أمني لتحديد عدد الجماهير.

وجاءت قائمة الزمالك لمباراة الذهاب كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع : محمود بنتايج – أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – محمد إبراهيم – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمود جهاد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد السيد – يوسف وائل "فرنسي" - عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم : ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري.

وفاز الزمالك في نصف النهائي على شباب بلوزداد، بينما تأهل اتحاد العاصمة على حساب أولمبيك أسفي المغربي.

