ماركا: توتر داخل ريال مدريد.. ومشادة قوية بين لاعبي الفريق في المران

شهد مران ريال مدريد اليوم الأربعاء أجواء متوترة، بعدما اندلعت مشادة قوية بين فيدريكو فالفيردي وأوريليان تشواميني كادت تتطور إلى اشتباك بالأيدي.

وبحسب ما كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بدأت الواقعة خلال كرة مشتركة، قبل أن يتصاعد الاحتكاك بين الثنائي إلى دفع متبادل وتبادل للغضب اللفظي، وسط حالة توتر واضحة داخل تدريبات الفريق في فالديبيباس.

وأشارت التقارير إلى أن المشادة لم تتوقف عند أرض الملعب، بل امتدت إلى غرفة الملابس، في ظل أجواء مشحونة يعيشها الفريق في الفترة الأخيرة.

ويعيش ريال مدريد حالة من الاضطراب الداخلي مع تراجع النتائج وخروج الفريق من سباق المنافسة على الألقاب، ما انعكس على العلاقات بين بعض اللاعبين داخل المجموعة.

كما زادت الأجواء توترا بعد واقعة سابقة هذا الأسبوع بين أنطونيو روديجير وألفارو كاريراس، والتي تم احتواؤها بشكل سريع، لكنها ساهمت في رفع حالة الاحتقان داخل الفريق.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الجولة 35 من الدوري الإسباني الأحد المقبل.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة وبفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر.