ماركا: توتر داخل ريال مدريد.. ومشادة قوية بين لاعبي الفريق في المران

الأربعاء، 06 مايو 2026 - 20:12

كتب : FilGoal

ريال مدريد - مانشستر سيتي

شهد مران ريال مدريد اليوم الأربعاء أجواء متوترة، بعدما اندلعت مشادة قوية بين فيدريكو فالفيردي وأوريليان تشواميني كادت تتطور إلى اشتباك بالأيدي.

أوريليان تشواميني

النادي : ريال مدريد

فيدريكو فالفيردي

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وبحسب ما كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بدأت الواقعة خلال كرة مشتركة، قبل أن يتصاعد الاحتكاك بين الثنائي إلى دفع متبادل وتبادل للغضب اللفظي، وسط حالة توتر واضحة داخل تدريبات الفريق في فالديبيباس.

وأشارت التقارير إلى أن المشادة لم تتوقف عند أرض الملعب، بل امتدت إلى غرفة الملابس، في ظل أجواء مشحونة يعيشها الفريق في الفترة الأخيرة.

أخبار متعلقة:
موندو ديبورتيفو: مورينيو يضع شروطه للعودة إلى ريال مدريد ماركا: ريال مدريد يستقر على خضوع ميندي لعملية جراحية ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة فيرلاند ميندي.. وتقارير توضح نهاية موسمه ريال مدريد يستعيد كورتوا قبل الكلاسيكو

ويعيش ريال مدريد حالة من الاضطراب الداخلي مع تراجع النتائج وخروج الفريق من سباق المنافسة على الألقاب، ما انعكس على العلاقات بين بعض اللاعبين داخل المجموعة.

كما زادت الأجواء توترا بعد واقعة سابقة هذا الأسبوع بين أنطونيو روديجير وألفارو كاريراس، والتي تم احتواؤها بشكل سريع، لكنها ساهمت في رفع حالة الاحتقان داخل الفريق.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الجولة 35 من الدوري الإسباني الأحد المقبل.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة وبفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر.

فيدريكو فالفيردي أوريليان تشواميني ريال مدريد
نرشح لكم
مباشر أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ (0)-(1) باريس سان جيرمان.. رائعة من أوليسي إيقاف سعود عبد الحميد مباراتين بعد طرده أمام نيس لويس إنريكي: هذه أجمل بطولة.. ونحن جاهزون لمواجهة بايرن ميونيخ التشكيل - تبديل وحيد اضطراري لـ بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان عمدة مدريد: أتلتيكو واجه يويفا.. والحكم نفذ هذه الإرادة موندو: قائمة أولية سرية لـ إسبانيا.. وموعد إعلان اللائحة النهائية لـ كأس العالم فابريزيو رومانو: موناكو يحدد موقفه من صفقة أنسو فاتي.. وبند يفيد برشلونة موندو ديبورتيفو: مورينيو يضع شروطه للعودة إلى ريال مدريد
أخر الأخبار
مباشر أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ (0)-(1) باريس سان جيرمان.. رائعة من أوليسي 41 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إيقاف سعود عبد الحميد مباراتين بعد طرده أمام نيس 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
ربيعة يسجل ويصنع في مباراة تتويج العين بلقب الدوري الإماراتي 57 دقيقة | الوطن العربي
لويس إنريكي: هذه أجمل بطولة.. ونحن جاهزون لمواجهة بايرن ميونيخ ساعة | الكرة الأوروبية
التشكيل - تبديل وحيد اضطراري لـ بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان ساعة | دوري أبطال أوروبا
أزمة مبكرة بين الأندية والاتحاد.. المنتخب المكسيكي يحذر لاعبيه قبل معسكر كأس العالم 2026 ساعة | الدوري المصري
ماركا: توتر داخل ريال مدريد.. ومشادة قوية بين لاعبي الفريق في المران 2 ساعة | الكرة الأوروبية
دورة الترقي للمحترفين - الأولمبي يتعادل مع بلقاس سيتي.. والحسم في الإياب 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(3) الأهلي.. ثلاثية تشعل الصراع على اللقب
/articles/528620/ماركا-توتر-داخل-ريال-مدريد-ومشادة-قوية-بين-لاعبي-الفريق-في-المران