رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري

الأربعاء، 06 مايو 2026 - 18:41

كتب : محمد جمال

شعار الدوري المصري 2025

حددت رابطة الأندية المحترفة موعد الجولة الأخيرة من مرحلة المنافسة على اللقب من الدوري المصري.

ويتنافس الزمالك وبيراميدز والأهلي على لقب الدوري المصري في الجولة الأخيرة.

وستقام المباريات الـ 3 يوم 20 مايو الجاري، وستبدأ في الثامنة مساءً بنفس التوقيت.

وتأجلت المباريات الـ 3 ليوم 20 بدلا من 15 مايو بسبب خوض الزمالك مباراتي نهائي الكونفدرالية يومي 9 و16 مايو، وتطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص في المنافسة على اللقب.

وجاءت المباريات

بيراميدز × سموحة.. استاد الدفاع الجوي

الزمالك × سيراميكا كليوباترا.. استاد القاهرة

المصري × الأهلي.. استاد برج العرب

وأصبح الترتيب الحالي كالآتي:

1- الزمالك - 53 نقطة

2- بيراميدز - 51 نقطة

3- الأهلي - 50 نقطة

ولا يزال للثلاثي فرصة للتتويج بلقب الدوري بالإضافة لإمكانية التأهل لدوري أبطال إفريقيا.

إذ يتأهل الأول والثاني إلى دوري أبطال إفريقيا بينما صاحب المركز الثالث سيشارك في الكونفدرالية.

ويستعرض لكم FilGoal.com حالات تتويج ثلاثي القمة بالدوري

الزمالك

- الفوز أو التعادل مع سيراميكا كليوباترا بغض النظر عن النتائج الأخرى

- الخسارة من سيراميكا كليوباترا مع عدم فوز بيراميدز أمام سموحة وعدم فوز الأهلي ضد المصري

بيراميدز

- الفوز على سموحة بأي نتيجة مع خسارة الزمالك من سيراميكا كليوباترا

الأهلي

- الفوز على المصري مع خسارة الزمالك من سيراميكا كليوباترا وعدم فوز بيراميدز ضد سموحة

