موندو ديبورتيفو: مورينيو يضع شروطه للعودة إلى ريال مدريد

الأربعاء، 06 مايو 2026 - 17:20

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن وضع جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا عدة شروط للموافقة على العودة لتدريب ريال مدريد الموسم المقبل.

ويعمل ريال مدريد حاليا على التفاوض مع جوزيه مورينيو ليتولى مهمة تدريب ريال مدريد الموسم المقبل خلفا لألفارو أربيلوا المدرب الحالي.

ووفقا للتقرير فإن المدرب البرتغالي اشترط الحصول على ضمانات واضحة قبل اتخاذ قراره النهائي، في ظل رغبته في بدء مشروع جديد بصلاحيات كاملة.

أخبار متعلقة:
أربيلوا: التعاقد مع مورينيو؟ المستقبل بالنسبة لي هو غدا فقط مورينيو: هذه حقيقة مفاوضات ريال مدريد معي مورينيو: لا أفكر في الرحيل.. وهدفي قيادة بنفيكا لـ أبطال أوروبا ذا أثليتك: بيريز يدعم التعاقد مع مورينيو لقيادة ريال مدريد

وأوضح التقرير أن مورينيو يطالب بتوقيع عقد لمدة عامين، مع السماح له باختيار طاقمه الفني وطاقم الإعداد البدني الخاص به، إلى جانب منحه السلطة الكاملة في اتخاذ القرارات المتعلقة بقائمة الفريق.

وأشار التقرير إلى أن المدرب البرتغالي يريد ضمان عدم تدخل إدارة النادي في اختيارات التشكيل أو إدارة غرفة الملابس، مؤكدا رغبته في حرية اتخاذ قرارات حاسمة تجاه أي لاعب لا يتماشى مع رؤيته الفنية.

واشترط أن يتعامل فقط مع فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد ولا يكون له تعامل مع أحد آخر في إدارة ريال مدريد.

وينتهي عقد مورينيو مع بنفيكا صيف 2027 لكن لديه بند في عقده يسمح له بفسخ عقده مع الفريق البرتغالي الصيف المقبل.

وقاد جوزيه مورينيو بنفيكا الموسم الحالي في 49 مباراة، وحقق 28 انتصارا، و11 تعادل، مع 10 هزائم.

جوزيه مورينيو ريال مدريد
نرشح لكم
موندو: قائمة أولية سرية لـ إسبانيا.. وموعد إعلان اللائحة النهائية لـ كأس العالم فابريزيو رومانو: موناكو يحدد موقفه من صفقة أنسو فاتي.. وبند يفيد برشلونة إيقاف جيرارد بيكيه 6 مباريات وشهرين بعد أزمة الحكام في مباراة أندورا وألباسيتي كيكر: نوير على وشك تمديد عقده مع بايرن لا جازيتا: يوفنتوس يخطط لإعادة ريندرز للدوري الإيطالي أس: إيقاف بريستياني يمتد لكأس العالم منافس مصر - تيليمانس: سنتعلم من أخطائنا في كأس العالم منافس مصر - دوكو: نريد أن نظهر للعالم ما يمكننا القيام به على أرض الملعب
أخر الأخبار
"أحد أبناء النادي المخلصين".. سموحة يعلن تعيين مدير رياضي للنادي قبل مواجهة بيراميدز 12 دقيقة | الدوري المصري
موندو: قائمة أولية سرية لـ إسبانيا.. وموعد إعلان اللائحة النهائية لـ كأس العالم 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري 35 دقيقة | الدوري المصري
محترف وحيد.. وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب لمعسكر مايو ساعة | منتخب مصر
مصدر من الأهلي لـ في الجول: سيتم التفاوض مع توروب عقب مواجهة المصري على الرحيل ساعة | الدوري المصري
لفت نظر وغرامة على الإسماعيلي ضمن عقوبات الجولة الثامنة لمرحلة البقاء في الدوري ساعة | الدوري المصري
فابريزيو رومانو: موناكو يحدد موقفه من صفقة أنسو فاتي.. وبند يفيد برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
طرح تذاكر لقاء اتحاد الجزائر والزمالك.. وفتح المدرجات العلوية للملعب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(3) الأهلي.. ثلاثية تشعل الصراع على اللقب
/articles/528608/موندو-ديبورتيفو-مورينيو-يضع-شروطه-للعودة-إلى-ريال-مدريد