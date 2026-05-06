إيقاف جيرارد بيكيه 6 مباريات وشهرين بعد أزمة الحكام في مباراة أندورا وألباسيتي

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف جيرارد بيكيه، مالك نادي أندورا، لمدة 6 مباريات، بالإضافة إلى إيقاف إداري لمدة شهرين، بسبب ما بدر منه تجاه حكم مباراة فريقه أمام ألباسيتي.

كما شملت العقوبات إيقاف المدير الرياضي جاومي نوجيس 6 مباريات وشهرين، وإيقاف رئيس النادي فيران فيلاسيكا لمدة 4 أشهر، بينما تقرر إيقاف كريستيان لانزاروتي 3 مباريات.

وقررت اللجنة أيضًا تغريم نادي أندورا 1500 يورو، مع غلق جزئي للملعب لمباراتين، يشمل مقصورة الرئاسة ومناطق كبار الزوار.

وكانت الأزمة قد اندلعت خلال مباراة أندورا وألباسيتي، التي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، حيث ذكر الحكم في تقريره أن بيكيه اقترب منه بين الشوطين وبعد نهاية المباراة، ووجه له عبارات اعتُبرت تهديدية.

كما أشار التقرير إلى تورط رئيس النادي في محاولة اعتداء، إضافة إلى تصريحات منسوبة للمدير الرياضي تضمنت تمني تعرض الحكم لحادث.

من جانبه، نفى نادي أندورا هذه الاتهامات، مؤكدًا أنه سيقوم بمراجعة القرار قبل اتخاذ موقف بشأن الاستئناف.

ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها بيكيه لعقوبات بسبب اعتراضاته على التحكيم، إذ سبق وتعرض ناديه لعدة غرامات مالية في مواقف مشابهة.