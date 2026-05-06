تضاؤل فرص صلاح في المشاركة ضد تشيلسي

يبدو أن محمد صلاح نجم ليفربول لن يعود في مباراة فريقه المقبلة ضد تشيلسي، بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

ويحل تشيلسي ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي يوم السبت.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن صلاح وإبراهيما كوناتي وألكسندر إيزاك وأليسون بيكر وجورجي مامارداشفيلي غابوا عن تدريب ليفربول يوم الأربعاء.

ويخوض صلاح تدريبات فردية ولم يدخل التدريبات الجماعية بعد، وهو ما يؤكد صعوبة لحاقه بمواجهة تشيلسي.

فيما يغيب الباقون بسبب إصابات مختلفةـ بينما تدرب فلوريان فيرتز منفردا.

قبل أسبوع، أعلن نادي ليفربول في بيان رسمي بشرى سارة بجاهزية صلاح للعب مجددا قبل نهاية الموسم.

وتعرض محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر للإصابة في العضلة الخلفية خلال لقاء كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

وكشف ليفربول في بيانه عن تأكيد جاهزية محمد صلاح للعب مجددا قبل نهاية الموسم.

وأشار البيان إلى أن صلاح تعرض لإصابة عضلية طفيفة.

وأًصيب صلاح في الدقيقة 55 من الشوط الثاني ضد كريستال بالاس وخرج من أرض الملعب وعوضه جيريمي فيرمبونج.

ولم يتبق سوى 3 مباريات لليفربول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي

السبت 9 مايو: ليفربول × تشيلسي

الأحد 17 مايو: أستون فيلا × ليفربول

الأحد 24 مايو: ليفربول × برينتفورد