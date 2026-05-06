أس: إيقاف بريستياني يمتد لكأس العالم

لن يتمكن الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا من المشاركة في أول مباراتين من كأس العالم مع منتخب بلاده، بعد العقوبة التي طالته بسبب الحادثة التي وقعت مع فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد.

قبل أسابيع، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إيقاف بريستياني لاعب بنفيكا 6 مباريات بسبب ما بدر منه ضد فينيسيوس جونيور في دوري أبطال أوروبا.

وقال متحدث باسم فيفا لجريدة أس: "لجنة الانضباط في فيفا قررت توسيع الإيقاف لست مباريات الذي فرضه يويفا على جيانلوكا بريستياني لاعب نادي بنفيكا، ليكون على المستوى الدولي أيضا".

وأضاف "تم تمديد العقوبة وفقًا للمادة 70 من قانون الانضباط في فيفا".

وبذلك لن يتمكن بريستياني من المشاركة مع منتخب الأرجنتين أول مباراتين من كأس العالم ضد الجزائر والنمسا.

وتم إيقاف بريستياني لست مباريات (3 منها معلّقة في حال تكرار المخالفة)، وقد أنهى بالفعل واحدة منها (إياب لقاء ريال مدريد وبنفيكا بأثر رجعي).

لم يتم إثبات وجود إساءات عنصرية، لكن تم إثبات إساءات ذات طابع مثلي، وهي التي أدت إلى العقوبة.

ورغم ذلك، لا يزال بإمكانه اللعب مع بنفيكا في مباريات الدوري البرتغالي المتبقية، وكذلك في مباراة ودية لمنتخب الأرجنتين ضد هندوراس، لأن توسيع الإيقاف لا يشمل المباريات الودية أو مباريات المسابقات غير رسمية.

وكان اللاعب قد تم استدعاؤه لمنتخب الأرجنتين في المعسكرات الأخيرة، لكن دون دور أساسي.

ونشبت أزمة في مباراة بنفيكا ضد ريال مدريد في ملحق الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في شهر فبراير الماضي.

وعوقب اللاعب بالإيقاف "بسبب سلوك تمييزي معادي للمثلية" وفقا لبيان يويفا، ويطبق القرار سواء مع النادي أو المنتخب.

وأشار القرار إلى أن الأرجنتيني سيعاقب بالإيقاف لـ 3 مباريات مع إيقاف التنفيذ في الـ 3 المتبقية خلال العامين المقبلين.

وشمل الإيقاف مباراة الإياب بين ريال مدريد وبنفيكا من دوري أبطال أوروبا والتي غاب عنها اللاعب، وبالتالي سيغيب عن مباراتين مقبلتين مع بنفيكا.

وفي حال كرر اللاعب سلوكا مشابها خلال العامين المقبلين سيتم تطبيق عقوبة الـ 3 مباريات حينها.

وأوضح يويفا أن القرار سيتم إرساله إلى فيفا ليصبح الإيقاف دوليا وليس قاريا فقط.

ماذا حدث؟

خلال مباراة ريال مدريد ضد بنفيكا على ملعب الأخير، سجل فينيسيوس جونيور هدف فوز ريال مدريد على بنفيكا في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة لم يستطع الحارس التصدي لها.

عقب تسجيل الهدف ذهب فينيسيوس للاحتفال عن طريق الرقص مما أغضب جماهير ولاعبي بنفيكا التي بدأت في توجيه هتافات ضده.

توقفت المباراة بسبب هتافات الجمهور العنصرية ضد فينيسيوس لاعب ريال مدريد لمدة 10 دقائق، كما زعم فينيسيوس جونيور تعرضه للعنصرية من جانب جيانلوكا لاعب بنفيكا.

وأصدر فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بيانا بعد واقعة العنصرية التي تعرض لها خلال مواجهة بنفيكا. (طالع التفاصيل)

ونفى جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا التهمة المنسوبة إليه بتوجيه إهانات عنصرية لفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد. (طالع التفاصيل)

وغاب بريستياني عن مباراة العودة أمام ريال مدريد في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بسبب عقوبة الاتحاد الأوروبي للتفاصيل من هنا.

وحقق ريال مدريد الانتصار ذهابا وإيابا على بنفيكا في مباراتي الملحق المؤهل لـ دور الـ16 بنتيجة 3-1.