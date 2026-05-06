لمواجهة اتحاد العاصمة.. وصول بعثة الزمالك إلى الجزائر

الأربعاء، 06 مايو 2026 - 14:59

كتب : FilGoal

وصلت بعثة الزمالك إلى مطار هواري بومدين بالجزائر.

ويستعد الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائ كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الرحلة استغرقت ما يقارب 4 ساعات من القاهرة إلى الجزائر وكان باستقبالها بعثة من سفارة مصر.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع : محمود بنتايج – أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – محمد إبراهيم – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمود جهاد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد السيد – يوسف وائل "فرنسي" - عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم : ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري.

وفاز الزمالك في نصف النهائي على شباب بلوزداد، بينما تأهل اتحاد العاصمة على حساب أولمبيك أسفي المغربي.

