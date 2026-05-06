لمواجهة اتحاد العاصمة.. وصول بعثة الزمالك إلى الجزائر

وصلت بعثة الزمالك إلى مطار هواري بومدين بالجزائر.

ويستعد الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائ كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الرحلة استغرقت ما يقارب 4 ساعات من القاهرة إلى الجزائر وكان باستقبالها بعثة من سفارة مصر.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع : محمود بنتايج – أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – محمد إبراهيم – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمود جهاد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد السيد – يوسف وائل "فرنسي" - عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم : ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري.

وفاز الزمالك في نصف النهائي على شباب بلوزداد، بينما تأهل اتحاد العاصمة على حساب أولمبيك أسفي المغربي.