"حبكم الصادق أعظم إنجازاتي".. علي معلول يوجه رسالة لجماهير الصفاقسي

الأربعاء، 06 مايو 2026 - 14:42

كتب : FilGoal

علي معلول - الصفاقسي

وجه علي معلول قائد الصفاقسي التونسي رسالة إلى جماهير ناديه.

وعاد معلول لصفوف الصفاقسي بداية الموسم الحالي عقب نهاية تعاقده مع الأهلي

وكتب معلول عبر حسابه على فيسبوك:

أخبار متعلقة:
مدرب تونس: منحت الأولوية للمحترفين في أوروبا.. ولهذا السبب استبعدت معلول وساسي علي معلول يتحدث عن فترته في الأهلي وعلاقته بالجماهير وهل ندم على عدم الاحتراف بأوروبا المندوه: ما فعله السعيد وقت استبداله طبيعي الصفاقسي يعلن إصابة علي معلول

"إلى من جعلوا الفشل نجاحا، واليأس أملا.. شكراً لجماهيري الغالية التي تضيء دربي، كلمات الشكر تخجل أمام عطائكم، فأنتم أهل التميز والوفاء".

"تفاعلكم الإيجابي وحبكم الصادق هو أعظم إنجازاتي. شكراً لأنكم معي في كل لحظة. أنتم فخر حقيقي ونجاحي هو نجاحكم".

ويحمل علي معلول نجم الأهلي السابق شارة قيادة الصفاقسي، ويزامله حمزة المثلوثي وترافيس موتيابا ثنائي الزمالك السابق.

ويحتل الصفاقسي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 56 نقطة قبل جولتين النهاية.

ويتصدر الإفريقي ترتيب الدوري التونسي برصيد 62 نقطة، يليه الترجي برصيد 60 نقطة.

ويلعب الترجي ضد الإفريقي يوم الأحد المقبل ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري التونسي.

علي معلول الصفاقسي
نرشح لكم
رغم الصليبي.. يزن النعيمات يلمح لإمكانية المشاركة مع الأردن في كأس العالم حمدي فتحي يهدر ركلة ترجيح.. الوكرة يودع كأس أمير قطر أمام الغرافة النني يسجل في تعادل الجزيرة أمام عجمان بالدوري الإماراتي بي إن سبورتس: من ضمنها مشاركة المنتخب الأولمبي.. تغييرات جذرية بدوري الدرجة الثانية القطري بسبب تدهور النتائج.. استقالة مجلس إدارة نادي الوداد احتراما للمسؤولية تصريحات متبادلة واعتذار.. بن زكري والتعمري يشعلان مواجهة الجزائر والأردن في كأس العالم سيدرب أحمد عبد القادر.. مؤمن سليمان يتولى تدريب الكرمة سيدرب عبد القادر.. تقرير عراقي: مؤمن سليمان يقود الكرمة
أخر الأخبار
موندو: قائمة أولية سرية لـ إسبانيا.. وموعد إعلان اللائحة النهائية لـ كأس العالم 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري 21 دقيقة | الدوري المصري
محترف وحيد.. وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب لمعسكر مايو 49 دقيقة | منتخب مصر
مصدر من الأهلي لـ في الجول: سيتم التفاوض مع توروب عقب مواجهة المصري على الرحيل ساعة | الدوري المصري
لفت نظر وغرامة على الإسماعيلي ضمن عقوبات الجولة الثامنة لمرحلة البقاء في الدوري ساعة | الدوري المصري
فابريزيو رومانو: موناكو يحدد موقفه من صفقة أنسو فاتي.. وبند يفيد برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
طرح تذاكر لقاء اتحاد الجزائر والزمالك.. وفتح المدرجات العلوية للملعب ساعة | الدوري المصري
موندو ديبورتيفو: مورينيو يضع شروطه للعودة إلى ريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(3) الأهلي.. ثلاثية تشعل الصراع على اللقب
/articles/528596/حبكم-الصادق-أعظم-إنجازاتي-علي-معلول-يوجه-رسالة-لجماهير-الصفاقسي