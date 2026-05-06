"حبكم الصادق أعظم إنجازاتي".. علي معلول يوجه رسالة لجماهير الصفاقسي

وجه علي معلول قائد الصفاقسي التونسي رسالة إلى جماهير ناديه.

وعاد معلول لصفوف الصفاقسي بداية الموسم الحالي عقب نهاية تعاقده مع الأهلي

وكتب معلول عبر حسابه على فيسبوك:

"إلى من جعلوا الفشل نجاحا، واليأس أملا.. شكراً لجماهيري الغالية التي تضيء دربي، كلمات الشكر تخجل أمام عطائكم، فأنتم أهل التميز والوفاء".

"تفاعلكم الإيجابي وحبكم الصادق هو أعظم إنجازاتي. شكراً لأنكم معي في كل لحظة. أنتم فخر حقيقي ونجاحي هو نجاحكم".

ويحمل علي معلول نجم الأهلي السابق شارة قيادة الصفاقسي، ويزامله حمزة المثلوثي وترافيس موتيابا ثنائي الزمالك السابق.

ويحتل الصفاقسي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 56 نقطة قبل جولتين النهاية.

ويتصدر الإفريقي ترتيب الدوري التونسي برصيد 62 نقطة، يليه الترجي برصيد 60 نقطة.

ويلعب الترجي ضد الإفريقي يوم الأحد المقبل ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري التونسي.