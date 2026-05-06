هاني سعيد: هل هناك توجه من الحكام ضد بيراميدز؟

الأربعاء، 06 مايو 2026 - 13:37

كتب : حامد وجدي

بيراميدز - مصر للمقاصة

أعرب هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن غضبه الشديد من القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة فريقه ضد سيراميكا كليوباترا.

وفقد فريق بيراميدز نقطتين ثمينتين بعد التعثر أمام سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة السادسة وقبل الأخيرة من مرحلة المنافسة على اللقب.

وتعادل سيراميكا كليوباترا مع بيراميدز بهدف لكل منهما في مباراة مثيرة أقيمت على استاد هيئة قناة السويس.

وقال هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز عبر المركز الإعلامي لناديه: "محمود بسيوني حكم مباراة سيراميكا كليوباترا تغاضى عن احتساب ركلة جزاء واضحة بعد ضرب مصطفى زيكو، رغم مطالبة حكام الفيديو بالعودة لمراجعة اللعبة، لكنه قرر من تلقاء نفسه أنها لا ترتقي إلى ركلة جزاء".

وأضاف "هدف بيراميدز الثاني الملغي الذي سجله أحمد سامي تحيط به شكوك كبيرة، لأن الخطوط المرسومة من جانب حكام الفيديو أنفسهم تؤكد أنه هدف صحيح عكس قرارهم. بيراميدز لا يعترض لمجرد الاعتراض، ولكن للحفاظ على حقوقه، بدليل أننا لم نعترض على إلغاء الهدف الأول الذي سجله فيستون ماييلي بعدما كان متسللا".

وتابع "الحكم احتسب هدف سيراميكا في المباراة من خطأ واضح من لاعب سيراميكا بعد ضرب مهند لاشين بالكوع في الوجه، ولم يقم حكم الفيديو بمراجعة اللعبة، رغم أن الكرة كانت أمام أعين الحكم المساعد الذي لم يشر إلى أي شيء".

وأتم تصريحاته "أتعجب من تعيين طاقم حكام فيديو غير معروف في مباراة حاسمة في الدوري. لماذا لا يتم مراجعة أي لعبة بها شكوك لصالح بيراميدز في المباريات الأخيرة؟ وهل هناك توجه ضد النادي من الحكام بعدم الرجوع إلى الفيديو خلال مباريات بيراميدز إلا لصالح منافسيه؟ ومن سيعوض النادي عن حرمانه من نقاط كانت كفيلة بتتويجه بلقب الدوري؟".

وافتتح محمد رضا بوبو التسجيل لصالح سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 30.

بينما نجح بيراميدز في معادلة النتيجة سريعا بالدقيقة 36 بتسديدة رائعة من ناصر ماهر.

وكان بيراميدز قد سجل هدفين غير محتسبين في الشوط الأول.

إذ تم إلغاء هدف فيستون ماييلي في الدقيقة 21 قبل أن يتم إلغاء هدف آخر في الدقيقة 47 قبل نهاية الشوط الأول لنفس السبب.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الزمالك متصدر الترتيب.

بينما يلاحق بيراميدز، فريق الأهلي في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

ويلعب بيراميدز مباراته المقبلة في الدوري أمام سموحة والأقرب تأجيلها إلى 20 مايو لتقام في نفس توقيت مواجهتي الأهلي ضد المصري والزمالك أمام سيراميكا كليوباترا.

وتألق أحمد الشناوي بمنع هدفا محققا في الدقيقة 68 لصالح سيراميكا كليوباترا.

ويحتاج بيراميدز لللفوز على سموحة الجولة المقبلة مع خسارة الزمالك من سيراميكا كليوباترا للتتويج بلقب الدوري.

