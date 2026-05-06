منافس مصر - تيليمانس: سنتعلم من أخطائنا في كأس العالم

شدد يوري تيليمانس قائد بلجيكا على جاهزية منتخب بلاده لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وتقام كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتستهل بلجيكا مشوارها في المجموعة السابعة ضد مصر في 15 يونيو قبل أن تلعب ضد نيوزيلندا وإيران.

وقال تيليمانس عبر موقع فيفا: "نعلم أن الخسائر والأخطاء التي ارتكبناها في النسخة الماضية من كأس العالم تساعدنا على التعلم. الآن نحن متعطشون للمزيد، ومتعطشون لتقديم أداء أفضل".

وأضاف "دي بروين يبقى لاعبا من الطراز العالمي، وأنت تعلم أنه عندما تُمرر له الكرة، قد يحدث شيء ما في أي لحظة، لذلك، من البديهي أنه عندما يكون هناك ضغط أو عندما يُواجه الفريق صعوبات، فإنك تبحث عن أفضل لاعبيك وهو واحد منهم".

وأتم تصريحاته "شارة القيادة؟ عى الصعيد الشخصي، لا يغير هذا أي شيء من حيث تحضيري الشخصي سوى أنني أصبحت أكبر بأربع سنوات. أود أن أقول للفريق إن الأمر يتعلق فقط بأن نكون أكثر تركيزًا، والتأكد من أن الجميع في قمة تركيزهم ومستعدون للانطلاق منذ البداية".

وتأتي مجموعات كأس العالم كالآتي:

المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا

المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - أمريكا - ويلز

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا

المجموعة الرابعة: فرنسا -أستراليا - الدنمارك - تونس

المجموعة الخامسة: إسبانيا - كوستاريكا - ألمانيا - اليابان

المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا

المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية.