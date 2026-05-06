سيميوني: أرسنال استحق التأهل.. وقرارات الحكم كانت صحيحة

الأربعاء، 06 مايو 2026 - 13:09

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني - أتلتيكو مدريد

يرى دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أن قرار عدم احتساب ركلة جزاء لفريقه ضد أرسنال كان صحيحا.

وخسر أتلتيكو مدريد من أرسنال بهدف دون رد ليودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أداء التحكيم؟ لن أقف عند أمر بسيط وسهل مثل كرة جريزمان، الأمر واضح وندرك أنها مخالفة من بوبيل على أحد لاعبيهم، نعتقد أنه كان محقا في ذلك الموقف ولن أتوقف عندها لأن ذلك سيكون بمثابة تقديم أعذار وأنا لا أريد تقديم أي أعذار على الإطلاق".

وواصل "إهدار الوقت بنهاية المباراة؟ إنه جزء من كرة القدم، نعرف أن الدقائق الأخيرة يمر الوقت بسرعة، عمل أرتيتا رائع، ولديهم موارد مالية تعكس عملهم، أنا سعيد من أجلهم وهم يستحقون التأهل".

وأكمل "أتلتيكو مدريد تطور بشكل هائل في كل الجوان وأصبح ناديا معترفا به في جميع أنحاء أوروبا والعالم بطريقة لم يكن عليها من قبل، لكن الناس يريدون الفوز والوصول إلى النهائي ولا يكفي بالنسبة لهم".

واستمر "جريزمان ممتن بشكل كامل لزملائه، لقد نافسنا بشكل مذهل أمام برشلونة في ربع النهائي وأمام أرسنال في نصف النهائي، وذلك بفضل جهودهم، آمل أن يمنح جمهورنا أنطوان الدفعة التي يستحقها في هذه المباريات الأخيرة".

وكشف "عقب المباراة كنت أقدم التحية لجماهيرنا وللاعبين، لقد خضنا مشوارا جيدا للغاية في دوري الأبطال، قدمنا كل ما لدينا وتقدمنا أكثر بكثير مما كان متوقعا بشكل عام، إنه لأمر مؤسف، كنا نستحق على الأقل أن نمنح أنفغسنا وقتا إضافيا في الذهاب والإياب".

وأتم "في الذهاب حصلنا على فرص ولم نسجلهم، في الإياب تطورنا ودخلنا أكثر في المباراة، ولعبنا بوسط ملعبهم، صنعنا الفرص وكل التفاصيل الصغيرة لم تسر معنا تلك المرة".

ويلعب أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد الفائز من نصف النهائي الآخر بين بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.

