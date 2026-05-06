منافس مصر - دوكو: نريد أن نظهر للعالم ما يمكننا القيام به على أرض الملعب

يثق جيريمي دوكو لاعب بلجيكا ومانشستر سيتي الإنجليزي في قدرات منتخب بلاده قبل خوض منافسات كأس العالم.

وتقام كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتستهل بلجيكا مشوارها في المجموعة السابعة ضد مصر في 15 يونيو قبل أن تلعب ضد نيوزيلندا وإيران.

وقال جيريمي دوكو لاعب منتخب بلجيكا عبر موقع فيفا: "عقليتنا تتمثل في أننا لا نخشى أي فريق. سوف نولي اهتماما بالتفاصيل. للوصول بعيدا، يجب أن تكون متعطشا وتغتنم فرصك".

وأضاف "دعونا نعبر فقط عن جودتنا ونظهر للعالم ما يمكننا القيام به على أرض الملعب. سنذهب إلى هناك لتقديم أفضل أداء ممكن والذهاب إلى أبعد مدى ممكن".

وأتم تصريحاته "نريد أن نبذل قصارى جهدنا من أجل هؤلاء اللاعبين الذين وصلوا إلى عمر يفكرون فيه في الاعتزال الدولي أجل أنفسنا، ولكن بشكل خاص من أجل بلدنا. وعلى الرغم من أن بلدنا ليس الأكبر، إلا أن الكثير من الناس يهتمون كثيرا بأدائنا في مثل هذه البطولات".

ومن المقرر أن تشهد مباراة مصر ضد بلجكيا، مواجهة مرتقبة بين ثنائي مانشستر سيتي، جيريمي دوكو وعمر مرموش.

وتأتي مجموعات كأس العالم كالآتي:

المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا

المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - أمريكا - ويلز

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا

المجموعة الرابعة: فرنسا -أستراليا - الدنمارك - تونس

المجموعة الخامسة: إسبانيا - كوستاريكا - ألمانيا - اليابان

المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا

المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية.