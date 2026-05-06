مدرب سيراميكا: سنلعب ضد الزمالك للفوز.. وتحررنا أخيرا من الضغط

الأربعاء، 06 مايو 2026 - 12:24

كتب : FilGoal

محمد عبد الكريم - المدرب العام لفريق فيوتشر

شدد محمد عبد الكريم المدرب العام لسيراميكا كليوباترا على أن فريقه سيلعب ضد الزمالك لتحقيق الفوز.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الزمالك بالجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الكريم عبر قناة إم بي سي مصر: "شعرنا بضغط كبير خلال الفترة الماضية ولكن كافئنا الله بنقطة ضد بيراميدز حسمت المركز الرابع لنا وهذا كان الأهم بالنسبة لنا".

وواصل "سيراميكا كليوباترا أصبح من الفرق الكبرى، والجهاز الفني يلعب على المكسب ضد أي فريق بالدوري سواء زمالك أو أهلي أو بيراميدز أو أي كان".

وتابع "مباراة الزمالك بها ميزة وهي أننا تحررنا من الضغط، وسنلعب المباراة للمكسب، وسنشعر بأريحية في الأداء وبالنهاية النتيجة من عند الله".

وشدد "نرغب في استمرار عمر كمال ومحمد عبد الله لأنهما يشكلان إضافة كبيرة، على الرغم من سوء الحظ بإصابة عمر كمال".

وسيقود عبد الكريم المباراة من على الخط بسبب إيقاف علي ماهر مدرب الفريق.

ويحتاج الزمالك للتعادل ضد سيراميكا كليوباترا لتحقيق لقب الدوري المصري دون النظر لنتائج الآخرين.

