وفاة حارس طلائع الجيش السابق أثناء عمله في المحارة

الأربعاء، 06 مايو 2026 - 12:16

كتب : رضا السنباطي

الراحل أحمد سالم - حارس مرمى طلائع الجيش السابق

توفي أحمد سالم حارس مرمى نادي طلائع الجيش السابق أثناء عمله في مهنة المحارة.

وفارق أحمد سالم الحياة عن عمر ناهز 27 عاما.

وسبق لأحمد سالم اللعب في أندية: طلائع الجيش والإنتاج الحربي ودكرنس ونادي ليفيلز.

أخبار متعلقة:
القضية 16.. فيفا يعلن إيقاف الزمالك لمدة 3 فترات حارس سموحة يكشف لـ في الجول سبب تقدمه أمام الزمالك.. وحقيقة رصد مكافأة من بيراميدز قائمة الزمالك - تواجد بيزيرا وعمر جابر لمواجهة اتحاد العاصمة ساكا: تمكنا من إدارة الضغط للتأهل لنهائي دوري الأبطال.. وعلينا تجاهل الانتقادات

وفاة أحمد سالم حارس طلائع الجيش والإنتاج الحربي | الحق والضلال

واتجه سالم للعمل في مهنة المحارة للمساعدة على ظروف المعيشة.

وبحسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فإن سالم كان يعمل في أحد مواقع البناء بمدينة بدر، حيث سقط من الطابق الثالث أثناء أداء عمله، ما أسفر عن وفاته.

ولعب أحمد سالم موسم 2021-2022 في الفريق الأول لنادي طلائع الجيش.

وانتقل سالم معارا إلى دكرنس موسما ثم لعب للإنتاج الحربي.

واستقر الحارس الراحل بصفوف نادي ليفيلز قبل أن يفارق الحياة في عمر الـ27 عاما.

وينعي FilGoal.com أحمد سالم حارس طلائع الجيش السابق وخالص العزاء لأسرته.

أحمد سالم طلائع الجيش ليفيلز
نرشح لكم
أزمة مبكرة بين الأندية والاتحاد.. المنتخب المكسيكي يحذر لاعبيه قبل معسكر كأس العالم 2026 دورة الترقي للمحترفين - الأولمبي يتعادل مع بلقاس سيتي.. والحسم في الإياب خبر في الجول - جهاز المنتخب يستقر على موعد انطلاق المعسكر الأخير استعدادا لكأس العالم "أحد أبناء النادي المخلصين".. سموحة يعلن تعيين مدير رياضي للنادي قبل مواجهة بيراميدز رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري محترف وحيد.. وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب لمعسكر مايو مصدر من الأهلي لـ في الجول: سيتم التفاوض مع توروب عقب مواجهة المصري على الرحيل لفت نظر وغرامة على الإسماعيلي ضمن عقوبات الجولة الثامنة لمرحلة البقاء في الدوري
أخر الأخبار
مباشر أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ (0)-(0) باريس سان جيرمان.. انطلاق المباراة 2 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إيقاف سعود عبد الحميد مباراتين بعد طرده أمام نيس 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
ربيعة يسجل ويصنع في مباراة تتويج العين بلقب الدوري الإماراتي 18 دقيقة | الوطن العربي
لويس إنريكي: هذه أجمل بطولة.. ونحن جاهزون لمواجهة بايرن ميونيخ 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل - تبديل وحيد اضطراري لـ بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان 58 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أزمة مبكرة بين الأندية والاتحاد.. المنتخب المكسيكي يحذر لاعبيه قبل معسكر كأس العالم 2026 58 دقيقة | الدوري المصري
ماركا: توتر داخل ريال مدريد.. ومشادة قوية بين لاعبي الفريق في المران ساعة | الكرة الأوروبية
دورة الترقي للمحترفين - الأولمبي يتعادل مع بلقاس سيتي.. والحسم في الإياب 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(3) الأهلي.. ثلاثية تشعل الصراع على اللقب
/articles/528586/وفاة-حارس-طلائع-الجيش-السابق-أثناء-عمله-في-المحارة