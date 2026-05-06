وفاة حارس طلائع الجيش السابق أثناء عمله في المحارة

توفي أحمد سالم حارس مرمى نادي طلائع الجيش السابق أثناء عمله في مهنة المحارة.

وفارق أحمد سالم الحياة عن عمر ناهز 27 عاما.

وسبق لأحمد سالم اللعب في أندية: طلائع الجيش والإنتاج الحربي ودكرنس ونادي ليفيلز.

واتجه سالم للعمل في مهنة المحارة للمساعدة على ظروف المعيشة.

وبحسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فإن سالم كان يعمل في أحد مواقع البناء بمدينة بدر، حيث سقط من الطابق الثالث أثناء أداء عمله، ما أسفر عن وفاته.

ولعب أحمد سالم موسم 2021-2022 في الفريق الأول لنادي طلائع الجيش.

وانتقل سالم معارا إلى دكرنس موسما ثم لعب للإنتاج الحربي.

واستقر الحارس الراحل بصفوف نادي ليفيلز قبل أن يفارق الحياة.

