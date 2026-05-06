حارس سموحة يكشف لـ في الجول سبب تقدمه أمام الزمالك.. وحقيقة رصد مكافأة من بيراميدز

الأربعاء، 06 مايو 2026 - 11:09

كتب : حامد وجدي

عبد الله السعيد - الزمالك ضد سموحة

كشف أحمد ميهوب حارس مرمى سموحة سبب تقدمه خلال إحدى هجمات فريقه بالدقائق الأخيرة من مباراة الزمالك.

وأثار ميهوب جدلا واسعا بعدما تقدم لمساعدة فريقه خلال مواجهة الزمالك، خاصة ان النادي السكندري لا ينافس على مراكز مقدمة الدوري ولا يصارع من أجل الهبوط.

وقال ميهوب لـFilGoal.com : "الجميع تحدث عن تقدمي بآخر هجمة في المباراة لكن الحقيقة أن هذا القرار كان بناء على طلب المدرب أحمد عبد العزيز".

أخبار متعلقة:
قائمة الزمالك - تواجد بيزيرا وعمر جابر لمواجهة اتحاد العاصمة مستشهدا بواقعة المصري.. مدرب سيراميكا: حققت الفوز أمام الزمالك في غياب علي ماهر الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق الثلاثي يمتلك فرصة حصد لقب الدوري والتأهل للأبطال.. حالات تتويج الزمالك وبيراميدز والأهلي

وأوضح "غير صحيح أن مسؤول من بيراميدز تواصل معي بشان منحي مكافأة، أنا حاليا لاعب في سموحة على سبيل الإعارة وهناك بند في عقدي يمنحني حرية تحديد مستقبلي سواء بالاستمرار أو الانتقال لأي ناد آخر الموسم المقبل".

وأتم تصرحاته" عدم تقديم نفس الأداء ضد بيراميدز؟ هذا كلام غير منطقي، واجهنا بيراميدز وحققنا الفوز وحصل على جائزة رجل المباراة في الدور الأول، أنا محترف وأبذل أقصى ما لدي مع فريقي في كل مباراة".

ويلعب ميهوب في صفوف سموحة معارا من بيراميدز.

وانفرد الزمالك بصدارة ترتيب الدوري المصري قبل جولة من الختام بعد تغلبه على سموحة بهدف دون مقابل.

وتعثر بيراميدز بالتعادل أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما، وواصل الأهلي انتصاراته للمباراة الثانية على التوالي بثلاثة أهداف دون مقابل أمام إنبي.

وأصبح الترتيب الحالي كالآتي:

1- الزمالك - 53 نقطة

2- بيراميدز - 51 نقطة

3- الأهلي - 50 نقطة

ولا يزال للثلاثي فرصة للتتويج بلقب الدوري بالإضافة لإمكانية التأهل لدوري أبطال إفريقيا.

إذ يتأهل الأول والثاني إلى دوري أبطال إفريقيا بينما صاحب المركز الثالث سيشارك في الكونفدرالية.

ويستعرض لكم FilGoal.com حالات تتويج ثلاثي القمة بالدوري

الزمالك

- الفوز أو التعادل مع سيراميكا كليوباترا بغض النظر عن النتائج الأخرى

- الخسارة من سيراميكا كليوباترا مع عدم فوز بيراميدز أمام سموحة وعدم فوز الأهلي ضد المصري

بيراميدز

- الفوز على سموحة بأي نتيجة مع خسارة الزمالك من سيراميكا كليوباترا

الأهلي

- الفوز على المصري مع خسارة الزمالك من سيراميكا كليوباترا وعدم فوز بيراميدز ضد سموحة

الزمالك سموحة أحمد ميهوب الدوري المصري
نرشح لكم
القضية 16.. فيفا يعلن إيقاف الزمالك لمدة 3 فترات مؤتمر معتمد جمال: لم نحقق شيئا حتى الآن.. ومباراة سموحة كانت صعبة لهذا السبب مستشهدا بواقعة المصري.. مدرب سيراميكا: حققت الفوز أمام الزمالك في غياب علي ماهر ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب مؤتمر توروب: لا أحد يتدخل في تشكيل الأهلي .. ولن أكون الشخص الذي يهرب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور الثلاثي يمتلك فرصة حصد لقب الدوري والتأهل للأبطال.. حالات تتويج الزمالك وبيراميدز والأهلي
أخر الأخبار
القضية 16.. فيفا يعلن إيقاف الزمالك لمدة 3 فترات 6 دقيقة | الدوري المصري
رغم الصليبي.. يزن النعيمات يلمح لإمكانية المشاركة مع الأردن في كأس العالم 10 دقيقة | الوطن العربي
القادسية يمدد عقد هداف الدوري السعودي 24 دقيقة | سعودي في الجول
كاريراس: كل ما يثار عني غير صحيح.. والحادثة مع زميلي أمر انتهى 26 دقيقة | الدوري الإسباني
شكوك حول مشاركة ثنائي النصر أمام الشباب 39 دقيقة | سعودي في الجول
إنزاجي: طبقت سياسة التدوير أمام الخليج لهذا السبب 46 دقيقة | سعودي في الجول
حارس سموحة يكشف لـ في الجول سبب تقدمه أمام الزمالك.. وحقيقة رصد مكافأة من بيراميدز 52 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الزمالك - تواجد بيزيرا وعمر جابر لمواجهة اتحاد العاصمة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 3 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
/articles/528579/حارس-سموحة-يكشف-لـ-في-الجول-سبب-تقدمه-أمام-الزمالك-وحقيقة-رصد-مكافأة-من-بيراميدز