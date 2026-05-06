حارس سموحة يكشف لـ في الجول سبب تقدمه أمام الزمالك.. وحقيقة رصد مكافأة من بيراميدز

كشف أحمد ميهوب حارس مرمى سموحة سبب تقدمه خلال إحدى هجمات فريقه بالدقائق الأخيرة من مباراة الزمالك.

وأثار ميهوب جدلا واسعا بعدما تقدم لمساعدة فريقه خلال مواجهة الزمالك، خاصة ان النادي السكندري لا ينافس على مراكز مقدمة الدوري ولا يصارع من أجل الهبوط.

وقال ميهوب لـFilGoal.com : "الجميع تحدث عن تقدمي بآخر هجمة في المباراة لكن الحقيقة أن هذا القرار كان بناء على طلب المدرب أحمد عبد العزيز".

وأوضح "غير صحيح أن مسؤول من بيراميدز تواصل معي بشان منحي مكافأة، أنا حاليا لاعب في سموحة على سبيل الإعارة وهناك بند في عقدي يمنحني حرية تحديد مستقبلي سواء بالاستمرار أو الانتقال لأي ناد آخر الموسم المقبل".

وأتم تصرحاته" عدم تقديم نفس الأداء ضد بيراميدز؟ هذا كلام غير منطقي، واجهنا بيراميدز وحققنا الفوز وحصل على جائزة رجل المباراة في الدور الأول، أنا محترف وأبذل أقصى ما لدي مع فريقي في كل مباراة".

ويلعب ميهوب في صفوف سموحة معارا من بيراميدز.

وانفرد الزمالك بصدارة ترتيب الدوري المصري قبل جولة من الختام بعد تغلبه على سموحة بهدف دون مقابل.

— ON Sport (@ONTimeSports) May 5, 2026

وتعثر بيراميدز بالتعادل أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما، وواصل الأهلي انتصاراته للمباراة الثانية على التوالي بثلاثة أهداف دون مقابل أمام إنبي.

وأصبح الترتيب الحالي كالآتي:

1- الزمالك - 53 نقطة

2- بيراميدز - 51 نقطة

3- الأهلي - 50 نقطة

ولا يزال للثلاثي فرصة للتتويج بلقب الدوري بالإضافة لإمكانية التأهل لدوري أبطال إفريقيا.

إذ يتأهل الأول والثاني إلى دوري أبطال إفريقيا بينما صاحب المركز الثالث سيشارك في الكونفدرالية.

ويستعرض لكم FilGoal.com حالات تتويج ثلاثي القمة بالدوري

الزمالك

- الفوز أو التعادل مع سيراميكا كليوباترا بغض النظر عن النتائج الأخرى

- الخسارة من سيراميكا كليوباترا مع عدم فوز بيراميدز أمام سموحة وعدم فوز الأهلي ضد المصري

بيراميدز

- الفوز على سموحة بأي نتيجة مع خسارة الزمالك من سيراميكا كليوباترا

الأهلي

- الفوز على المصري مع خسارة الزمالك من سيراميكا كليوباترا وعدم فوز بيراميدز ضد سموحة