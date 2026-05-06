مواعيد مباريات الأربعاء 6 مايو - بايرن يواجه باريس سان جيرمان
الأربعاء، 06 مايو 2026 - 10:28
كتب : FilGoal
تختتم اليوم مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتم تحددي طرفي النهائي.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 6 مايو 2026 والقنوات الناقلة.
دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ × باريس سان جيرمان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري السعودي
أهلي جدة × الفتح.. 9:00 مساء - ثمانية.
مباراة الترقي لدوري المحترفين المصري
الأولمبي × بلقاس سيتي.. 4:30 مساء.
