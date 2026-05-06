الهلال يعبر الخليج ويشعل صراع الصدارة مع النصر

الأربعاء، 06 مايو 2026 - 00:42

كتب : محمود حمدي

الهلال ضد الخليج - الدوري السعودي

واصل فريق الهلال تمسكه بفرص المنافسة على لقب الدوري السعودي، بعدما قلب تأخره إلى فوز ثمين على الخليج.

وفاز الهلال على الخليج 2-1 في المباراة المؤجلة من الجولة 28، ليواصل مطاردة الصدارة قبل الجولات الحاسمة.

ورفع الهلال رصيده إلى 77 نقطة، مقلصا الفارق مع المتصدر النصر إلى نقطتين فقط، ليشتعل الصراع بين الفريقين قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم، خاصة مع اقتراب مواجهة الديربي المنتظرة.

وتقدم الخليج في الدقيقة 11 عبر جوشوا كينج الذي واصل تسجيله للمباراة الثالثة على التوالي، مستغلا كرة مرتدة من القائم بعد تسديدة داخل منطقة الجزاء.

ورد الهلال في الدقيقة 34 بعدما نفذ روبن نيفيز ركلة ركنية، حولها سيرجي سافيتش برأسه إلى هدف التعادل، ليعيد فريقه إلى أجواء اللقاء.

وفي الشوط الثاني، خطف سلطان مندش هدف الفوز بعد خطأ دفاعي من لاعبي الخليج، مستغلا سوء التفاهم بين الدفاع والحارس، ليمنح الهلال ثلاث نقاط ثمينة.

وواصل الهلال سلسلة نتائجه الإيجابية بتحقيق الفوز الرابع على التوالي، كما رفع رصيده من المباريات دون خسارة إلى 39 مباراة متتالية.

الدوري السعودي الهلال السعودي النصر السعودي
