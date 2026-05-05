مؤتمر معتمد جمال: لم نحقق شيئا حتى الآن.. ومباراة سموحة كانت صعبة لهذا السبب

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 23:49

كتب : إبراهيم رمضان

شدد معتمد جمال مدرب الزمالك على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب سموحة.

وحقق الزمالك انتصارا ثمينا على سموحة ليقترب من التتويج بلقب الموسم الحالي من مسابقة الدوري.

وفاز الزمالك على سموحة بهدف دون رد ضمن الجولة السادسة من المرحلة النهائية لمجموعة المنافسة على اللقب.

وقال معتمد جمال في مؤتمر صحفي: "مباراة سموحة كانت صعبة، خاصة أن الفريق خسر المباراة السابقة أمام الأهلي، وأتمنى أن تخوض جميع الفرق في مجموعة تحديد بطل الدوري بنفس الروح والعزيمة في كل المباريات".

وشدد "حتى الآن لم نحقق أي شيء، وسنغلق صفحة الدوري مؤقتا من أجل التركيز على نهائي كأس الكونفدرالية".

وأضاف "ظروف الزمالك صعبة، خاصة أن الفريق لا يحصل على راحة، وسنسافر غدا إلى الجزائر لخوض مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية".

وتابع "أشكر الجماهير على الدعم المستمر في كل المباريات، ولم أر جماهير مثل جماهير الزمالك، لأنهم يشعرون بتعب الجهاز الفني واللاعبين ويقفون خلفنا".

وواصل "هتاف الجماهير لحسام عبد المجيد ليس جديدا عليهم، وهم يقدرون جهد اللاعب، وأشكر اللاعبين على الأداء الرجولي والخروج من الحالة النفسية التي كانوا فيها بعد المباراة السابقة".

وأكمل "لا أعلم تفاصيل إصابة بيزيرا ومحمد السيد، ولا يوجد لدينا وقت لإجراء أشعة بسبب سفر الفريق بعد ساعات إلى الجزائر".

وكشف الزمالك تفاصيل إصابة البرازيلي جوان بيزيرا وثنائي الفريق محمود بنتايك ومحمد السيد. (طالع التفاصيل)

وشدد "ناصر منسي أدى المطلوب منه في الشوط الأول، وكنا نحتاج إلى تنشيط الهجوم في الشوط الثاني، والدوافع موجودة لدى كل اللاعبين".

وأتم تصريحاته "أشكر نجوم الزمالك القدامى على مساندة الفريق، ويتبقى لنا خطوة واحدة لتحقيق الهدف، لكننا سنركز بداية من الغد على الكونفدرالية".

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 53 في صدارة ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز، و3 نقاط عن الأهلي قبل الجولة الأخيرة من الدوري.

ويحتاج الزمالك للتعادل على أقل تقدير في مواجهة سيراميكا كليوباترا بالجولة الأخيرة لضمان التتويج بلقب الدوري.

فيما توقف رصيد سموحة عند 31 نقطة في المركز السابع والأخير بمجموعة التتويج باللقب.

