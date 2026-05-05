الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 23:18

كتب : FilGoal

كشف الجهاز الطبي لفريق الزمالك تفاصيل إصابة الثلاثي جوان بيزيرا ومحمد السيد ومحمود بنتايك.

وشارك بيزيرا كبديل مع بداية الشوط الثاني قبل أن يتم استبداله مجددا بعد صناعة هدف اللقاء الوحيد بسبب الإصابة.

وأعلن الجهاز الطبي لفريق الزمالك "جوان بيزيرا تعرض لإصابة على مستوى الحوض وسيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة".

وتابع "محمد السيد يعاني من إلتواء في الكاحل، ومحمود بنتايك لديه جرح قطعي".

وحقق الزمالك انتصارا ثمينا على سموحة ليقترب من التتويج بلقب الموسم الحالي من مسابقة الدوري.

وفاز الزمالك على سموحة بهدف دون رد ضمن الجولة السادسة من المرحلة النهائية لمجموعة المنافسة على اللقب.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 53 في صدارة ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز، و3 نقاط عن الأهلي قبل الجولة الأخيرة من الدوري.

ويحتاج الزمالك للتعادل على أقل تقدير في مواجهة سيراميكا كليوباترا بالجولة الأخيرة لضمان التتويج بلقب الدوري.

فيما توقف رصيد سموحة عند 31 نقطة في المركز السابع والأخير بمجموعة التتويج باللقب.

