بيراميدز يتعثر أمام سيراميكا كليوباترا بتعادل ويبتعد عن مزاحمة الزمالك

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 22:19

كتب : FilGoal

صورة تقرير بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا

فقد فريق بيراميدز نقطتين ثمينتين بعد التعثر أمام سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة السادسة وقبل الأخيرة من مرحلة المنافسة على اللقب.

وتعادل سيراميكا كليوباترا مع بيراميدز بهدف لكل منهما في مباراة مثيرة أقيمت على استاد هيئة قناة السويس.

وافتتح محمد رضا بوبو التسجيل لصالح سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 30.

أخبار متعلقة:
التشكيل - لاكاي يقود هجوم سيراميكا.. وفاخوري وناصر ماهر أساسيان مع بيراميدز قائمة بيراميدز - عودة رباعي الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا في 6 نقاط.. بيراميدز يتقدم بشكوى ضد أمين عمر رغم الفوز على إنبي الدوري المصري – موعد مباراة بيراميدز المقبلة ضد سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة

بينما نجح بيراميدز في معادلة النتيجة سريعا بالدقيقة 36 بتسديدة رائعة من ناصر ماهر.

وكان بيراميدز قد سجل هدفين غير محتسبين في الشوط الأول.

إذ تم إلغاء هدف فيستون ماييلي في الدقيقة 21 قبل أن يتم إلغاء هدف آخر في الدقيقة 47 قبل نهاية الشوط الأول لنفس السبب.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الزمالك متصدر الترتيب.

بينما يلاحق بيراميدز، فريق الأهلي في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

ويلعب بيراميدز مباراته المقبلة في الدوري أمام سموحة والأقرب تأجيلها إلى 20 مايو لتقام في نفس توقيت مواجهتي الأهلي ضد المصري والزمالك أمام سيراميكا كليوباترا.

وتألق أحمد الشناوي بمنع هدفا محققا في الدقيقة 68 لصالح سيراميكا كليوباترا.

ويحتاج بيراميدز لللفوز على سموحة الجولة المقبلة مع خسارة الزمالك من سيراميكا كليوباترا للتتويج بلقب الدوري.

الدوري المصري بيراميدز سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
مستشهدا بواقعة المصري.. مدرب سيراميكا: حققت الفوز أمام الزمالك في غياب علي ماهر ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب مؤتمر توروب: لا أحد يتدخل في تشكيل الأهلي .. ولن أكون الشخص الذي يهرب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور الثلاثي يمتلك فرصة حصد لقب الدوري والتأهل للأبطال.. حالات تتويج الزمالك وبيراميدز والأهلي إصابة إمام عاشور في نهاية مباراة إنبي كأس مصر - موعد مباراة بيراميدز المقبلة ضد زد.. والقناة الناقلة
أخر الأخبار
مستشهدا بواقعة المصري.. مدرب سيراميكا: حققت الفوز أمام الزمالك في غياب علي ماهر 6 دقيقة | الدوري المصري
ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب 8 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر توروب: لا أحد يتدخل في تشكيل الأهلي .. ولن أكون الشخص الذي يهرب 24 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 28 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 42 دقيقة | الدوري المصري
الثلاثي يمتلك فرصة حصد لقب الدوري والتأهل للأبطال.. حالات تتويج الزمالك وبيراميدز والأهلي ساعة | الدوري المصري
إصابة إمام عاشور في نهاية مباراة إنبي ساعة | الدوري المصري
كأس مصر - موعد مباراة بيراميدز المقبلة ضد زد.. والقناة الناقلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(3) الأهلي.. ثلاثية تشعل الصراع على اللقب
/articles/528562/بيراميدز-يتعثر-أمام-سيراميكا-كليوباترا-بتعادل-ويبتعد-عن-مزاحمة-الزمالك