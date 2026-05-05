بيراميدز يتعثر أمام سيراميكا كليوباترا بتعادل ويبتعد عن مزاحمة الزمالك

فقد فريق بيراميدز نقطتين ثمينتين بعد التعثر أمام سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة السادسة وقبل الأخيرة من مرحلة المنافسة على اللقب.

وتعادل سيراميكا كليوباترا مع بيراميدز بهدف لكل منهما في مباراة مثيرة أقيمت على استاد هيئة قناة السويس.

وافتتح محمد رضا بوبو التسجيل لصالح سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 30.

بينما نجح بيراميدز في معادلة النتيجة سريعا بالدقيقة 36 بتسديدة رائعة من ناصر ماهر.

وكان بيراميدز قد سجل هدفين غير محتسبين في الشوط الأول.

إذ تم إلغاء هدف فيستون ماييلي في الدقيقة 21 قبل أن يتم إلغاء هدف آخر في الدقيقة 47 قبل نهاية الشوط الأول لنفس السبب.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الزمالك متصدر الترتيب.

بينما يلاحق بيراميدز، فريق الأهلي في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

ويلعب بيراميدز مباراته المقبلة في الدوري أمام سموحة والأقرب تأجيلها إلى 20 مايو لتقام في نفس توقيت مواجهتي الأهلي ضد المصري والزمالك أمام سيراميكا كليوباترا.

وتألق أحمد الشناوي بمنع هدفا محققا في الدقيقة 68 لصالح سيراميكا كليوباترا.

ويحتاج بيراميدز لللفوز على سموحة الجولة المقبلة مع خسارة الزمالك من سيراميكا كليوباترا للتتويج بلقب الدوري.