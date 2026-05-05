كأس مصر - موعد مباراة بيراميدز المقبلة ضد زد.. والقناة الناقلة

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 22:29

كتب : FilGoal

يستعد بيراميدز لمواجهة زد في نهائي كأس مصر للموسم الجاري.

وتعادل بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق في الجولة السادسة لحساب مرحلة البطولة من الدوري.

واكتسح بيراميدز منافسه إنبي برباعية نظيفة في نصف نهائي كأس مصر.

ويتواجد بيراميدز في نهائي كأس مصر للمرة الثالثة على التوالي.

ويعد ذلك النهائي تكرار لموسم 2023 - 2024.

وخسر بيراميدز نهائي الموسم الماضي أمام الزمالك بضربات الترجيح، فيما توج بالبطولة التي سبقتها بعد الفوز على حساب زد بهدف نظيف.

وينافس بيراميدز على ثنائية الدوري والكأس.

بيراميدز يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، بفارق نقطتين خلف الزمالك المتصدر.

ويسبق الأهلي بنقطة وحيدة، قبل الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

نهائي كأس مصر

بيراميدز × زد

الموعد: الأحد 10 مايو الساعة 9:30 مساءً

القناة الناقلة: أون سبورت

