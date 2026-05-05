انتهت الدوري - سيراميكا كليوباترا (1)-(1) بيراميدز.. نهاية المباراة
الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 19:25
كتب : FilGoal
يحل بيراميدز ضيفا على سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.
ويأتي بيراميدز في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن الزمالك المتصدر، بينما سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع برصيد 43 نقطة.
نهاية المباراة
ق68 الشناوي يمنع هدفا محققا
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق47 هدف غير محتسب من جديد
ق36 جووووول ناصر ماهر يتعادل
ق30 جوووووول بوبو يسجل الأول
ق21 هدف غير محتسب لفيستون ماييلي
ق15 ربع ساعة سلبية بين الفريقين
ق1 لاكاي يهدر الهدف الأول
انطلاق المباراة
