مانشستر سيتي يدين العنصرية التي تعرض لها سيمينيو وجيهي

أدان نادي مانشستر سيتي العنصرية التي تعرض لها ثنائي الفريق أنطوان سيمينيو ومارك جيهي.

وتعادل مانشستر سيتي مع إيفرتون بثلاثة أهداف لكل فريق، على ملعب الأخير بالجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي: "ندين بشدة الإساءات العنصرية التي تعرض لها أنطوان سيمينيو خلال مواجهة إيفرتون في الدوري".

وتابع "كما ندين تعرض مارك جيهي لمنشورات عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي".

وسجل ثلاثية مانشستر سيتي في المباراة كل من جيريمي دوكو الذي أحرز هدفين وإيرلنج هالاند، بينما سجل لإيفرتون جيك أوبرين، وثنائية من ثيرنو باري.

التعادل رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 71 في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن أرسنال، مع وجود مباراة مؤجلة لمانشستر سيتي.

كما ارتفع رصيد إيفرتون للنقطة 48 في المركز العاشر.

وسيلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة ضد برينتفورد على ملعب الاتحاد يوم السبت 9 مايو.