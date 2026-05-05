انتهت الدوري المصري – الأهلي (3)-(0) إنبي.. فوز الأحمر
الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 19:05
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد إنبي في الجولة السادسة من مرحلة التتويج باللقب في الدوري المصري.
نهاية المباراة بفوز الأهلي
ق 80: نزول عمر معوض بدلا من طاهر
ق 75: فرصة جديدة ضائعة من الأهلي بتسديدة من محمد هاني
ق 72: حامد عبد الله يهدر فرصة من إنبي
ق 71: نزول بن رمضان ومروان عثمان بدلا من بنشرقي وزيزو
ق 47: جووووول بنشرقي والثالث
نزول ديانج بدلا من الشحات
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 2-1
ق 45+9: إلغاء الهدف بسبب تسلل كهربا
ق 45+7: جوووول كهربا بعد متابعة لتسديدة محمد حتحوت
ق 45+6: فرصة خطيرة من إنبي بعد عرضية علي محمود
ق 45+3: إلغاء ركلة الجزاء
ق 43: ركلة جزاء لإنبي
ق 25: نزول محمد هاني بدلا من أحمد رمضان
ق 21: جوووول زيزو والثاني من ركلة جزاء
ق 18: ركلة جزاء لحسين الشحات على الحارس عبد الرحمن سمير بعد خطأ في التمرير من مروان داوود
ق 16: فرصة تضيع من إمام عاشور بعد تهيئة من الشحات
ق 8: جوووووول الشحات
ق 2: سقوط إمام عاشور
انطلاق المباراة