التشكيل - لاكاي يقود هجوم سيراميكا.. وفاخوري وناصر ماهر أساسيان مع بيراميدز

يقود فخري لاكاي هجوم سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة السادسة وقبل الأخيرة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

ويستضيف سيراميكا كليوباترا فريق بيراميدز على استاد هيئة قناة السويس في تمام الثامنة مساء.

ودفع علي ماهر مدرب سيراميكا كليوباترا بالثنائي رجب نبيل وسعد سمير في الدفاع.

أما بيراميدز فيبدأ تشكيله الأساسي بالثنائي عودة فاخوري وناصر ماهر.

كما يبدأ حامد حمدان في خط الوسط ويجلس وليد الكرتي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - سعد سمير - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - چاستيس ارثر - محمد رضا بوبو - أحمد بلحاج - أيمن موكا.

خط الهجوم:.فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد طارق - محمد المغربي - حسين السيد - عمرو قلاوة - كريم نيدفيد - ابراهيم محمد - صديق ايجولا - محمد عبد الله - فريدي كوابلا.

بينما تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - حامد حمدان

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - أحمد توفيق - محمد حمدي إبراهيم - يوسف أوباما - محمود مرعي - إيفرتون داسيلفا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - مروان حمدي