تشكيل الأهلي – زيزو أساسي أمام إنبي.. وتوروب يحافظ على باقي عناصر القمة

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 18:48

كتب : حسام نور الدين

أحمد سيد زيزو - الأهلي - بيراميدز

دفع يس توروب المدير الفني للأهلي بـ أحمد سيد "زيزو" في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة إنبي.

ويلعب الأهلي ضد إنبي ضمن الجولة السادسة من مرحلة التتويج باللقب للدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وعاد زيزو للتشكيل الأساسي لتعويض غياب تريزيجيه المصاب من المباراة الماضية ضد الزمالك.

أخبار متعلقة:
الأهلي يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة إنبي المدير الرياضي لإنبي: أتوقع تعادلنا أو خسارتنا من الأهلي

كما حافظ توروب على باقي التشكيل الذي خاض به مباراة الزمالك الماضية في الدوري.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: أحمد رمضان – هادي رياض – ياسين مرعي – أحمد نبيل "كوكا"

الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – حسين الشحات

الهجوم: زيزو – أشرف بنشرقي – طاهر محمد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد الشناوي – محمد علي بن رمضان – ياسر إبراهيم – محمد شريف – محمد شكري – أليو ديانج – مروان عثمان – محمد هاني – عمر معوض

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الزمالك وبيراميدز.

بينما يأتي إنبي في المركز السادس برصيد 36 نقطة.

الأهلي إنبي زيزو الدوري المصري
نرشح لكم
تشكيل الزمالك - ناصر منسي يقود الهجوم أمام سموحة.. وبيريزا بديل تشكيل إنبي – كهربا أساسي أمام الأهلي التشكيل - لاكاي يقود هجوم سيراميكا.. وفاخوري وناصر ماهر أساسيان مع بيراميدز مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: طاقم تحكيم سموحة ضد الزمالك في ملعب المباراة بشكل طبيعي إسلام عيسى: تعرضت للإصابة في اللحظة التي بدأ فيها الحلم من الاقتراب المدير الرياضي لإنبي: أتوقع تعادلنا أو خسارتنا من الأهلي مواعيد مباريات الثلاثاء 5 مايو - مواجهات نارية بالدوري المصري.. وأرسنال ضد أتلتيكو قائمة بيراميدز - عودة رباعي الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا
أخر الأخبار
تشكيل الزمالك - ناصر منسي يقود الهجوم أمام سموحة.. وبيريزا بديل 4 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل إنبي – كهربا أساسي أمام الأهلي 8 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - لاكاي يقود هجوم سيراميكا.. وفاخوري وناصر ماهر أساسيان مع بيراميدز 13 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي – زيزو أساسي أمام إنبي.. وتوروب يحافظ على باقي عناصر القمة 16 دقيقة | الدوري المصري
دورة الترقي للمحترفين - بورفؤاد يتعادل مع النصر.. والحسم في الإياب 20 دقيقة | القسم الثاني
مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: طاقم تحكيم سموحة ضد الزمالك في ملعب المباراة بشكل طبيعي 41 دقيقة | الدوري المصري
بعد جدل التلاعب.. حارس شبيبة العمران يقسم على المصحف بشأن ركلة جزاء الترجي 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
نابولي يحسم موقفه بشأن تفعيل بند شراء مهاجم مانشستر يونايتد 59 دقيقة |
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول 4 في الجول يكشف موقف إصابتي ياسر إبراهيم وبلعمري قبل مواجهة الزمالك
/articles/528539/تشكيل-الأهلي-زيزو-أساسي-أمام-إنبي-وتوروب-يحافظ-على-باقي-عناصر-القمة