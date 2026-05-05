تشكيل الأهلي – زيزو أساسي أمام إنبي.. وتوروب يحافظ على باقي عناصر القمة

دفع يس توروب المدير الفني للأهلي بـ أحمد سيد "زيزو" في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة إنبي.

ويلعب الأهلي ضد إنبي ضمن الجولة السادسة من مرحلة التتويج باللقب للدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وعاد زيزو للتشكيل الأساسي لتعويض غياب تريزيجيه المصاب من المباراة الماضية ضد الزمالك.

كما حافظ توروب على باقي التشكيل الذي خاض به مباراة الزمالك الماضية في الدوري.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: أحمد رمضان – هادي رياض – ياسين مرعي – أحمد نبيل "كوكا"

الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – حسين الشحات

الهجوم: زيزو – أشرف بنشرقي – طاهر محمد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد الشناوي – محمد علي بن رمضان – ياسر إبراهيم – محمد شريف – محمد شكري – أليو ديانج – مروان عثمان – محمد هاني – عمر معوض

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الزمالك وبيراميدز.

بينما يأتي إنبي في المركز السادس برصيد 36 نقطة.