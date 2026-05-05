مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: طاقم تحكيم سموحة ضد الزمالك في ملعب المباراة بشكل طبيعي

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 18:22

كتب : بسام أبو بكر

محمد الغازي - محمود أبو الرجال - يوسف البساطي

يتواجد طاقم تحكيم مواجهة سموحة ضد الزمالك في استاد برج العرب بشكل طبيعي استعدادا لخوض المباراة.

ويستضيف سموحة فريق الزمالك في تمام الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

وتعرض طاقم تحكيم مباراة سموحة ضد الزمالك لحادث سير خلال التوجه لملعب المباراة.

وكشف مصدر من لجنة الحكام لـ FilGoal.com: "طاقم تحكيم مواجهة الزمالك ضد سموحة تعرض لحادث عرضي".

وشدد "لكنهم بخير ومتواجدون في الملعب استعدادا للمباراة بشكل طبيعي".

ويدير محمد الغازي مواجهة سموحة ضد الزمالك المقرر إقامتها على استاد برج العرب.

وتعتبر تلك هي المباراة الخامسة التي يديرها الغازي لفريق الزمالك هذا الموسم والسادسة بشكل عام.

كما سبق وأدار مباراتين لسموحة هذا الموسم وهي السابعة بشكل عام.

وجاء طاقم تحكيم مواجهة سموحة ضد الزمالك كالآتي:

حكم ساحة: محمد الغازي

مساعد أول: يوسف البساطي

مساعد ثاني: محمد الزناري

حكم رابع: مصطفى عثمان

حكم فيديو: محمد علي الشناوي

حكم فيديو مساعد: أحمد صلاح

حكم فيديو مساعد ثاني: محمد أحمد الشناوي

ولا يعرف الزمالك إلا طعم الانتصار بصافرة الغازي إذ حقق الفوز في الخمس مباريات.

وتغلب الزمالك هذا الموسم على طلائع الجيش وزد وبيراميدز تحت إدارة تحيكيمة لمحمد الغازي بجانب الفوز في دور الـ 32 من كأس مصر على بلدية المحلة.

أما سموحة فحقق الفوز 3 مرات وتعادل مرتان وخسر مرة تحت إدارة تحكيمية للغازي.

وهذا الموسم تعادل أمام طلائع الجيش في الجولة الافتتاحية وخسر أمام إنبي في الجولة الافتتاحية من مرحلة المنافسة على اللقب.

