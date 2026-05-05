بعد جدل التلاعب.. حارس شبيبة العمران يقسم على المصحف بشأن ركلة جزاء الترجي

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 18:17

كتب : FilGoal

منتصر الصيد - شبيبة العمران

تحدث منتصر الصيد حارس مرمى شبيبة العمران التونسي بعد جدل التلاعب في ركلة جزاء الترجي.

وتغلب الترجي على شبيبة العمران بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 28 وقبل جولتين من الختام.

وظهر ياسين مرياح وهو يسدد ركلة الجزاء وينظر تجاه حارس المرمى ثم "غمز" له قبل التسديد وهو ما أثار جدلا واسعا.

وكتب منتصر الصيد حارس مرمى شبيبة العمران عبر حسابه على إنستجرام: "في الترجي أول شيء تتعمله هو الرجولة والدفاع عن ألوان القميص الذي ترتديه".

كما ظهر منتصر الصيد عبر فيديو نشرته إذاعة ديوان إف إم قائلا: "الجميع يعرفني جيدا، وأقسم على هذا المصحف أنني لم أتخاذل في ركلة الجزاء، والله على ما أقول شهيد".

وكان منتصر الصيد صاحب الـ 26 عاما من شباب الترجي حتى رحل إلى شبيبة العمران في صيف 2023.

ويحتل الترجي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري قبل جولتين من الختام برصيد 60 نقطة وبفارق نقطتين عن الإفريقي متصدر الترتيب.

ويواجه الترجي فريق الإفريقي يوم الأحد المقبل في قمة تحديد متصدر الترتيب.

الترجي منتصر الصيد
