تشكيل سموحة - أمادي وحسام أشرف يقودان الهجوم أمام الزمالك
الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 18:04
كتب : FilGoal
يبدأ صامويل أمادي وحسام أشرف في هجوم سموحة لمواجهة الزمالك.
ويحل الزمالك ضيفا على سموحة بعد قليل في الجولة السادسة من مرحلة اللقب للدوري المصري.
وجاء تشكيل سموحة لمواجهة الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد ميهوب
الدفاع: هشام حافظ – محمد دبش - محمد مصطفى – عبد الرحمن عامر
الوسط: عمرو السيسي – خالد الغندور – أحمد فوزي
الهجوم: سمير فكري - صامويل أمادي – حسام أشرف.
ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 50 نقطة متساويا مع بيراميدز، فيما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 47 نقطة.
بينما يحتل سموحة المركز السابع في ترتيب مجموعة تحديد البطل برصيد 31 نقطة.
نرشح لكم
إيقاف علي ماهر و4 لاعبين ضمن عقوبات الجولة السادسة للمنافسة على اللقب انتهت الدوري المصري - البنك (0)-(0) الإسماعيلي.. تعادل سلبي خبر في الجول - بتروجت منفتح على بيع 3 من نجومه في الصيف طلائع الجيش ينهي سلسلته السلبية بالفوز على غزل المحلة "هذه ليست أخلاقنا".. مدحت عبد الهادي يوضح حقيقة ما أثير حول سبه لـ الأهلي خبر في الجول - إصابة إمام عاشور مطمئنة.. وسلامة أربطة الركبة خبر في الجول - جلسة مرتقبة بين الشريعي وحمزة الجمل لتجديد تعاقده خبر في الجول - الزمالك يترك لـ محمد شحاتة حرية الاختيار بين العودة لمصر أو الاستمرار بالجزائر