تشكيل سموحة - أمادي وحسام أشرف يقودان الهجوم أمام الزمالك

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 18:04

كتب : FilGoal

يبدأ صامويل أمادي وحسام أشرف في هجوم سموحة لمواجهة الزمالك.

ويحل الزمالك ضيفا على سموحة بعد قليل في الجولة السادسة من مرحلة اللقب للدوري المصري.

وجاء تشكيل سموحة لمواجهة الزمالك كالتالي:

مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: طاقم تحكيم سموحة ضد الزمالك في ملعب المباراة بشكل طبيعي الخامسة للأبيض هذا الموسم.. الغازي حكما لمواجهة سموحة ضد الزمالك نائب رئيس سموحة: نحلم بالفوز على الزمالك.. ولن نرصد مكافآت خاصة لمباراة بعينها الزمالك يعلن توفير 25 حافلة لنقل الجماهير إلى برج العرب لمواجهة سموحة

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

الدفاع: هشام حافظ – محمد دبش - محمد مصطفى – عبد الرحمن عامر

الوسط: عمرو السيسي – خالد الغندور – أحمد فوزي

الهجوم: سمير فكري - صامويل أمادي – حسام أشرف.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 50 نقطة متساويا مع بيراميدز، فيما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 47 نقطة.

بينما يحتل سموحة المركز السابع في ترتيب مجموعة تحديد البطل برصيد 31 نقطة.

