هنري: مندهش من ذكاء لامين يامال.. ولهذا السبب أفضل ميسي عن رونالدو

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 17:35

كتب : FilGoal

تييري هنري - ليونيل ميسي

أشاد تييري هنري بأسلوب لعب لامين يامال، مؤكدا أن ما يميزه ليس المهارة فقط بل الذكاء داخل الملعب.

وتحدث هنري في حوار مطول مع صحيفة ماركا عن الاستعدادات لكأس العالم.

وقال هنري في تصريحات لصحيفة ماركا: "أنا مندهش من ذكاء لامين في هذا العمر، الجميع ينظر لمهاراته، لكن ما أدهشني هو قراراته داخل الملعب".

وأوضح "في مباراة فرنسا بنصف نهائي يورو، كان يمكنه الاستمرار في الهجوم، لكنه قرر تهدئة اللعب لأنه كان الأنسب للفريق، تخيل ذلك وهو بعمر 17 عاما".

وأضاف "يلعب وكأنه في الشارع، هذا أمر لا يُصدق، وقد أثبت أنه قادر على أن يكون نجما في أي كأس عالم".

وعن كأس العالم قال: "دائما بطولة مميزة لأنها تقام كل 4 سنوات، وهذا يجعلها مختلفة عن دوري أبطال أوروبا".

وتابع "أتوقع بطولة كبيرة، خاصة بعد نهائي 2022 الرائع، رغم أن النتيجة لم تكن في صالحنا كفرنسيين".

واعتبر هنري أن منتخب الأرجنتين يظل المرشح الأبرز قائلا: "يجب احترام الأرجنتين لأنها حاملة اللقب، ومعها ليونيل ميسي".

وواصل "هناك أيضا منتخب فرنسا الذي وصل لنهائي آخر نسختين، ومنتخب إسبانيا الذي يحافظ دائما على أسلوبه".

وعن كيليان مبابي قال: "أتمنى أن يكون في أفضل حالاته وجاهزا بنسبة 100% لتقديم بطولة كبيرة".

كما أشاد بمنتخب البرتغال قائلا: "يمتلك خط وسط مميز للغاية، ومعه كريستيانو رونالدو في الهجوم، يجب احترامه".

وبسؤاله عن المقارنة بين ليوينل ميسي وكريستيانو رونالدو أجاب "لا أعرف ماذا يمكن أن يقال عنهما، هما من كوكب آخر، استمراريتهما مذهلة".

واختتم هنري تصريحاته "أفضل ميسي لأسباب شخصية، لكن لا يمكن التقليل من رونالدو، كلاهما جعلا بعضهما أفضل عبر السنوات".

