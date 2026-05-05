ممثلو مبابي يردون على الانتقادات بشأن فترة تعافيه

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 17:04

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد ضد ألافيس

رد مقربون من كيليان مبابي لاعب ريال مدريد على الانتقادات التي تلقاها أثناء فترة تعافيه من الإصابة التي يعاني منها.

وكان مبابي قد تعرض لإصابة غاب بسببها عن مباراة إسبانيول الماضية بالدوري.

ونشر ممثلو مبابي بيانا عبر وكالة الأنباء الفرنسية "يستند جزء من الانتقادات إلى تأويل مبالغ فيه لعناصر مرتبطة بفترة تعاف مضبوطة بشكل صارم من قبل النادي ولا تعكس واقع التزام مبابي والعمل الذي يقوم به يوميا من أجل الفريق".

ويتدرب مبابي بشكل منفرد ليواصل عملية التعافي من الإصابة رغم حصول الفريق على راحة من التدريبات اليوم حسب صحيفة إلموندو الإسبانية.

وكان مبابي قد حصل على إجازة في مدينة كالياري الإيطالية أثناء خوض الفريق لمباراة إسبانيول.

وكشفت صحيفة آس في وقت سابق عن غضب تجاه مبابي بعد رحلته إلى كالياري رفقة شريكته الممثلة الإسبانية إستر إكسبوسيتو.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي حصل على راحة بعد إصابته في الركبة مدركا الجهد الذي بذله طوال الموسم، ولكن لم يكن الهدف من الراحة أن يذهب في رحلة بينما زملائه يخوضون مواجهة حاسمة

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة يوم الأحد المقبل على ملعب كامب نو بالجولة 35 من الدوري الإسباني.

وسيتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني بشكل رسمي في حال عدم فوز ريال مدريد بالكلاسيكو.

وشارك مبابي منذ بداية الموسم الحالي في 41 مباراة بقميص ريال مدريد وتمكن من تسجيل 41 هدفا وصناعة 6 أهداف.

